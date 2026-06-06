El plan del Valencia con David Otorbi

El club de Mestalla sabe que el futbolista tiene pretendientes, ya que ha rechazado ofertas importantes, y que el propio jugador tiene sus exigencias ya que no quiere quedarse en el filial una temporada más ya que considera que pueda dar un paso adelante en su carrera deportiva

El Valencia CF tiene un melón por abrir con David Otorbi, una de sus grandes promesas de la cantera, durante este mercado de fichajes de verano debido a que el extremo cuenta con el interés de varios clubes que ya han presentado ofertas para ficharlo. Al mismo tiempo, el club de Mestalla tiene que lidiar con las exigencias del propio David Otorbi quien se ve más que preparado para dar un paso adelante en su carrera deportiva. Todas estas circunstancias hacen que el Valencia CF tenga que tener mucho mimo a la hora de tomar la mejor decisión posible.

El Basilea, interesado en David Otorbi

David Otorbi es uno futbolista que tiene un muy buen cartel en el fútbol europeo. El extremo de la cantera del Valencia CF ha sido vigilado por equipos de la Premier League durante bastante tiempo, pero al final, a pesar de todo ese interés, el jugador terminó renovando con el club de Mestalla hasta el 30 de junio de 2028.

Blindarlo no ha impedido que lleguen ofertas por David Otorbi, siendo el Basilea el que puso sobre la mesa una cesión con opción de compra por 3 o 4 millones de euros que rechazó el Valencia CF según informaron los compañeros de Tribuna Deportiva.

Este verano se antoja fundamental para David Otorbi quien tiene claro que no quiere jugar en el filial del Valencia CF esta temporada. Esto hace que el Valencia CF tenga un plan para satisfacer las exigencias del extremo al cual no quiere perder.

El plan del Valencia CF con David Otorbi durante esta pretemporada: testarlo con el primer equipo y posible cesión a Segunda división

Al ser considerado como una de las grandes promesas de la cantera del Valencia CF, el equipo de Mestalla le va a dar la oportunidad al extremo de hacer la pretemporada con el primer equipo para que demuestre su valía. La lesión de Diego López le abre la puerta al canterano que intentará convencer a Carlos Corberán.

A sus 18 años, David Otorbi se ve preparado para dar un salto, jugar ya profesionalmente, después de una temporada en el Valencia Mestalla con el cual jugó 21 partidos y 1.550 minutos en los que marcó un gol y dio una asistencia.

El Valencia CF lo va a testar durante el verano y luego tomará una decisión sobre su futuro deportivo, estando sobre la mesa la posibilidad de una cesión lo cual puede contentar perfectamente a todas las partes implicadas en este tema.

El caso es que las cualidades y el nivel de juego de David Otorbi no han pasado desapercibidas sólo en el extranjero. El extremo también gusta en varios equipos de Segunda división de España los cuales valoran la posibilidad de incorporarlo en calidad de cedido. Una opción que contentaría al jugador, que no se quedaría en el filial, y también al propio Valencia CF que vería que uno de sus grandes talentos se estarían probando y evolucionando en el fútbol profesional, evitando así un posible estancamiento.