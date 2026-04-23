El Valencia blinda a su perla más emergente: "En un futuro me veo en el Valencia"

David Otorbi ha renovado su contrato con el club che hasta 2028, que será prorrogable por tres años más si logra una ficha con el primer equipo, con el que ya ha debutado en Copa del Rey

El Valencia ha dado un golpe en la mesa con la renovación de uno de sus canteranos más prometedores y al que seguían muchos clubes tanto de España como de Europa. Se trata del extremo derecho David Otorbi, que ha ampliado su vinculación con el Valencia hasta el 30 de junio de 2028 pero con una cláusula en su contrato por la que se le ampliaría automáticamente por tres temporadas más en caso de pasar a tener ficha del primer equipo.

Cabe recordar que Otorbi ya ha debutado con el primer equipo del Valencia, de hecho, es el futbolista más joven en lograrlo pues el 7 de enero de 2024, con apenas 16 años, dos meses y 19 días, jugaba sus primeros minutos con el Valencia frente al Cartagena en Copa del Rey.

Las negociaciones entre ambas partes venían dándose con fluidez en los últimos tiempos y el optimismo en llegar a un acuerdo era palpable, hasta que en el día de hoy ha sido anunciado por el club che a través del perfil en X de la cuenta de la Academia del Valencia.

Esta temporada ha vuelto a jugar con el primer equipo en la Copa del Rey, 61 minutos ante la UD Maracena y 11' contra el Sporting de Gijón. Además, ha sido convocado en un total de 15 ocasiones por Corberán para diferentes partidos de LaLiga, campeonato donde ya debutó la pasad campaña frente al Barcelona.

Comunicado oficial del Valencia

Así ha anunciado el conjunto valencianista la renovación de la perla del Mestalla:El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con David Otorbi para ampliar la vinculación con el extremo del VCF Mestalla.David Otorbi, de 18 años, cumple su séptima temporada en la Academia del Valencia CF en la que ingresó en 2019 y en la que ha ido progresando hasta consolidarse en el VCF Mestalla y debutar con el primer equipo, siendo el jugador más joven en la historia del Club en hacerlo en partido oficial con 16 años 2 meses y 19 días. Esta temporada Otorbi ha disputado 18 partidos con el VCF Mestalla en los que ha anotado 1 gol y ha facilitado 5 asistencias, siendo además un peligro constante por banda derecha. El jugador valenciano de ascendencia nigeriana es internacional Sub-18 con España.

Las palabras del feliz protagonista: David Otorbi

Además, Otorbi ha atendido a los medios oficiales del Valencia para dejar sus primeras sensaciones tras el anuncio de su renovación. "La verdad es que debuté muy joven, y quiero seguir mejorando para poder estar preparado para jugar con primer equipo", ha recordado sobre su estreno oficial.

De momento, Otorbi se centra en ayudar al Mestalla. "Vamos a afrontar el partido del Espanyol B con mentalidad ganadora, como hicimos en los últimos dos partidos. Vamos a darle caña durante la semana entrenando duro para llegar al partido del domingo con mucha intensidad", ha reconocido el ataque, que también ha valorado el trabajo de Óscar Sánchez: "La verdad que en los últimos partidos hemos reaccionado bien, ha subido el ritmo de juego y la intensidad. Estamos muy cómodos con la nueva idea de juego".

Sobre su progresión y las expectativa de asentarse en el primer equipo, Otorbi ha expresado: "En los últimos años, la gente de gestión de talentos me ha ayudado a ver mis partidos para ver en que puedo mejorar... y si lo he hecho es gracias a ellos. En mi barrio me dicen que esté tranquilo, que llegará el momento de explotar mi juego en el primer equipo... y yo en un futuro me veo en el Valencia, ya sea Mestalla o primer equipo pero contento y jugando alegre, ya está".