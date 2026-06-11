Varapalo para Guido Rodríguez que se queda, definitivamente, fuera del Mundial 2026

El centrocampista, que tiene que resolver su futuro en las próximas semanas ya que aún no ha aceptado la oferta de renovación del Valencia CF, no ha sido considerado por el entrenador Lionel Scaloni para sustituir al lesionado Leo Balerdi. El elegido ha sido finalmente Marcos Senesi

Guido Rodríguez, centrocampista del Valencia CF, ha recibido un último varapalo ya que se ha quedado fuera, de manera definitiva, del Mundial 2026. El argentino no ha sido llamado por el entrenador Lionel Scaloni para sustituir al lesionado Leo Balerdi, siendo el elegido el central Marcos Senesi. De este modo, Guido Rodríguez se puede centrar ya en resolver su futuro deportivo el cual está más en el aire que nunca debido a que el nacido en Sáenz Peña no ha aceptado la oferta de renovación que le ha presentado el Valencia CF.

Guido Rodríguez se queda sin Mundial 2026

Guido Rodríguez guardaba pequeñas esperanzas de poder jugar el Mundial 2026 con Argentina debido que una lesión de última hora de Leo Balerdi dejaba al central fuera del torneo.

Había informaciones de que Lionel Scaloni, entrenador de la selección de Argentina, iba a decantarse por un centrocampista o un futbolista de otra posición para sustituir al defensa, pero finalmente el seleccionado ha sido Marcos Senesi, un central que ha firmado recientemente por el Tottenham Hotspur después de acabar su contrato con el Bournemouth.

De nada, por tanto, le ha valido a Guido Rodríguez hacer un gran final de temporada con el Valencia CF en donde ha sido vital para que el equipo que entrena Carlos Corberán consiguiera la permanencia en Primera división la cual no estaba sencilla cuando el argentino llegó en el mercado de fichajes de invierno.

De hecho, Guido Rodríguez disputó 16 partidos y marcó 4 goles, demostrando una faceta anotadora que no ha sido su punto fuerte en su carrera deportiva.

Guido Rodríguez, centrado en resolver su futuro deportivo

Después de esta decisión de Scaloni que lo deja sin Mundial 2026, Guido Rodríguez se puede centrar en resolver su futuro deportivo el cual aún está en el aire porque el argentino no se termina por decantar por nadie.

El Valencia CF le ha presentado una oferta a Guido Rodríguez, pero el centrocampista no la ha aceptado porque no termina de estar convencido del proyecto deportivo del club de Mestalla quien lleva varias temporadas coqueteando con el descenso a Segunda división. A ello se le une que el futbolista tiene propuestas de otros clubes que son más atractivas en el aspecto económico. Un apartado que también pesa y que ha sido clave siempre para el futbolista. No hay que olvidar que hace unos años no renovó por el Real Betis por haber muchas diferencias salariales.

Guido Rodríguez tiene propuestas de algún que otro club de la MLS de Estados Unidos, que económicamente está en un momento muy pujante. También se ha señalado que hay interés por el argentino de equipos de Grecia y de Turquía que suelen pagar buenos sueldos.

El Valencia CF, mientras tanto, se queda a la espera de la decisión que tome un Guido Rodríguez con el que estarían encantados de seguir contando aunque cada día que pasa parece que el argentino comenzará una nueva etapa en su carrera deportiva.