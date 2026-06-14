Frenazo a la salida de Otorbi en el Valencia: Corberán lo quiere en la pretemporada

Pese a tener diferentes ofertas para salir del Mestalla, el joven extremo de 18 años se pondrá a la órdenes del entrenador che, quien tomará la decisión de si contar con él y dejarlo salir cedido una temporada

El Valencia tiene un claro dilema en el caso de David Otorbi. El joven canterano che, posiblemente uno de los jugadores más prometedores de los escalafones inferiores de los últimos años, está ante una de esas decisiones que pueden marcar su futuro a medio-largo plazo.

Al futbolista hispano-nigeriano se le ha quedado pequeña la caterogía de Segunda RFEF, donde ha jugado con el Valencia Mestalla un total de 19 partidos en una temporada en la que consiguió estrenarse con Carlos Corberán en la Copa del Rey, participando 61 minutos en la primera ronda ante el Maracena y once minutos frente al Sporting de Gijón en tercera ronda, aunque ya debutó hace dos años y medio en LaLiga con Rubén Baraja, siendo el futbolista del Valencia más joven en hacerlo.

Por todo ello, en el club che pensaban que lo mejor este verano sería una cesión para su joven promesa de 18 años, para que así siguiera evolucionando en una categoría superior pero Carlos Corberán y su cuerpo técnico ha frenado su salida. Así lo asegura Superdeporte, pues desvela además que el primer técnico del Valencia, que no lo ha llegado a utilizar en LaLiga aunque ha sido convocado en 18 ocasiones, tiene la intención de verlo en pretemporada y entonces tomar una decisión.

Intereses de varios equipos en Otorbi

Pese a su corta edad, David Otorbi ya ha recibido el interés de varios equipos. En Segunda, por ejemplo, el rival con el que jugó en Copa del Rey ya ha preguntado por él. El Sporting de Gijón está pues muy atento a la decisión final de Carlos Corberán con su canterano.

También desde fuera de España, ya informó en su momento Tribuna Deportiva que un grande de Suiza como el Basilea ya había contactado con el Valencia y había hecho una propuesta formal. En ella, el conjunto suizo se comprometía a hacerse cargo de un préstamo del jugador pagando íntegramente su ficha, aunque guardándose una opción de compra de entre tres y cuatro millones de euros, algo que no aceptó el Valencia, que no quiere arriesgarse a perder el contro sobre su canterano en un futuro, ya que la confianza y la fe que hay depositada en él es bastante grande.

También ha llegado a las oficinas de Mestalla el interés de algún club de la Ligue 1 francesa, pero de momento, el Valencia tiene claro dos cosas, primero, que el futbolista si sale sería sin una opción de compra, y segundo, que hará la pretemporada bajo las órdenes de Corberán, y después de ello ya se verá qué pasará con él, si se gana un puesto en la primera plantilla de Valencia durante el verano, o si bien entonces se activa su salida en forma de cesión, siendo la opción predilecta del club un préstamo a un club de Segunda división donde pueda tener minutos y protagonismo.

Otorbi y el Valencia, de la mano

De hecho, el extremo che renovó su compromiso con el Valencia hace tan solo un par de meses, firmando su renovación por tres temporadas. Esta temporada, Otorbi ha completado su séptimo año en la cantera del Valencia, en la que ingresó en 2019 y en la que ha ido progresando hasta consolidarse en el Mestalla y debutar con el primer equipo, siendo el jugador más joven en la historia del club en hacerlo en partido oficial con 16 años, dos meses y 19 días.

Esta temporada Otorbi ha disputado 18 partidos con el Mestalla en los que ha anotado 1 gol y ha facilitado 5 asistencias, siendo además un peligro constante por banda derecha. El jugador valenciano de ascendencia nigeriana es internacional sub 18 con España.