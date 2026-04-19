Los Warriors dan marcha atrás con Giannis Antetokounmpo y se centran en un nuevo objetivo

La franquicia californiana empieza a trazar el plan de cara la temporada 2026-27, para la cual aún no saben si seguirán contando con Steve Kerr en el banquillo, ya que termina contrato

No es ningún secreto que los Golden State Warriors fueron con todo en febrero para hacerse con Giannis Antetokounmpo. Según explicaron en ESPN fueron varios los paquetes que ofrecieron a Milwaukee Bucks para cerrar un acuerdo, pero ninguno de estos terminaron de convencer a los de Wisconsin, que terminaron por retener al dos veces MVP para valorar qué hacer con él en verano. Pues bien, decidan lo que decidan no podrán contar ya con los californianos como socio.

Sin llegar a poner nombres propios sobre la mesa, Nick Friedell publica en The New York Times que la decisión de la gerencia de San Francisco es no meter en traspaso alguno múltiples activos futuros para hacerse con algún jugador veterano durante el verano. No hace falta leer entre líneas, ya que hacerse con los servicios del griego requeriría poner toda la carne en el asador, lo cual estaría descartado.

Citando a una fuente del propio equipo, el citado periodista no se queda ahí, sino que deja claro que los Warriors han cambiado de objetivo y ahora, en vez de buscar un fichaje de relumbrón, centran sus esfuerzos en que de cara al próximo curso puedan contar con un Jimmy Butler a su mejor nivel.

Los Warriors, entre igualar salarios o mantener el rumbo

Con un inmenso contrato de hasta 56,8 millones de dólares de cara a la campaña 2026-27, Jimmy Butler, a sus 36 años, estaba marcado como moneda de cambio de cara a una operación de gran calado, ya que habría que igualar salarios y Giannis estaría exactamente en 58,4 kilos. Ahora todo cuadra; tanto es así que la organización ya habría comunicado a Butler que forma parte de sus planes futuros. Resumiendo: el nuevo objetivo es construir alrededor del alero y Stephen Curry.

Si bien tanto a Butler como a Curry le quedan un solo año de contrato, el base apunta a firmar una extensión en verano. Aunque por el momento no se ha sentado con el equipo, él mismo ha dicho que espera seguir jugando muchos años, siendo un paso indispensable acordar una ampliación con los de San Francisco.

La gran alternativa, LeBron James

Si bien no está nada claro que LeBron James vaya a seguir jugando, lo que sí sabemos es que si continúa en activo reunirse con Stephen Curry está dentro de sus escenarios favoritos. Está por ver qué pediría, pero diversos medios estadounidenses señalan que los californianos estarían igualmente interesados en incorporarle.