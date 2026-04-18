Kevin Durant se alía a la fuerza con LeBron James y abre la puerta a Luka Doncic

El alero de los Houston Rockets sufre una inoportuna lesión que le hace llegar mermado al Game 1 de la serie de playoffs contra los Lakers, siendo catalogado por los de Texas como duda para el señalado partido y, de paso, sacando una 'sonrisa' a LeBron y Doncic, quienes necesitan tiempo para recomponerse y poder optar a una larga carrera de playoffs

Parece que la serie de primera ronda de playoffs que comienzan a disputar en breve Los Angeles Lakers y Houston Rockets está hasta cierto punto gafada. Tras conocerse la importante lesión de Luka Doncic –descartado para el inicio de la serie–, ahora hemos sabido que la estrella de los de Texas, Kevin Durant, también podría perderse el Game 1 a causa de una dolencia en la rodilla derecha.

Esa es la información que han trasladado los Rockets y la que convierte a KD en aliado obligado de LeBron James, cuyo cometido en los primeros partidos de la eliminatoria es sobrevivir hasta que Doncic esté lo suficientemente restablecido para volver a las pistas, algo que en caso alguno ocurrirá en menos de una semana, ya que está establecido que los californianos vuelvan a evaluar su estado el martes 21 de abril y a partir de ahí decidan los siguientes pasos a dar.

Pese a que no tener al genio esloveno ni a Austin Reaves –otra baja muy sensible– pone las cosas más que cuesta arriba para los chicos de J.J. Redick, no es menos verdad que este percance de Durant supone un punto a favor para ellos, ya que será más 'sencillo' encarar a un duro rival como Houston con su mejor hombre en ataque con problemas físicos; eso sí, según ESPN el equipo piensa que más allá de este Game 1 Durántula no debería tener problemas para disputar la eliminatoria.

Kevin Durant sufre una contusión entrenando

Sin competir desde el cierre de la temporada regular, Kevin Durant ha sufrido la lesión hace escasos días mientras realizaba un entrenamiento. Para ser exactos, hablamos de una contusión en la rodilla derecha que sin ser un problema grave si puede ser molesto tanto por dolor como por falta de movilidad.

Aunque Houston tiene una larga lista de buenos jugadores, el mejor es con diferencia el MVP de 2014, quien ha cerrado la fase regular de la NBA marchándose a un promedio de 26 puntos, 5,5 rebotes y 4,8 asistencias.

La puerta de Luka Doncic se hace más grande

A estas alturas se estima que Doncic regrese a la acción en el tercer partido de la serie contra los Rockets, momento justo en el que esta se trasladará a Texas para vivir dos partidos con Houston como local. El gran objetivo de los Lakers es no llegar a ese momento con un 0-2 que convertiría la remontada casi en épica, más teniendo en cuenta que Luka puede llegar a tal momento algo falto de ritmo. Es justo por ello por lo que este pequeño problema de Durant se convierte en algo tan importante, puesto que la puerta para el retorno del esloveno puede crecer ostensiblemente.