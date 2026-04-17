Ja Morant deja marcado su futuro y los Miami Heat toman posiciones

La franquicia de Florida lleva bastante tiempo buscando una estrella y ven en el otrora candidato al MVP una gran opción (y de bajo riesgo) de cara al mercado de verano en la NBA

La NBA no espera a nadie y Ja Morant es el gran ejemplo de ello. El jugador de Memphis Grizzlies era hace menos de tres años un candidato claro al MVP y ahora no pasa de ser un problema, al menos para unos Memphis Grizzlies que intentaron traspasarlo en febrero sin suerte y que ahora deben enfrentarse además a la presión que supone saber que el propio jugador ha dejado marcado su futuro sin contar con ellos y, por supuesto, con un plan B en ciernes que lleva el nombre de los Miami Heat com uno de los actores principales.

Aunque al base aún le restan dos años de contrato con la franquicia de Tennessee, este ha tomado la firme decisión de no volver a jugar en la misma; tanto es así que según informan Tim MacMahon y Michael C. Wright de ESPN es el propio Morant quien ha comunicado a jugadores de toda la liga y a algunos de sus ex entrenadores que no volverá a jugar para Memphis.

Si bien podría sonar a determinación precipitada, lo cierto es que es algo que se ha ido fraguando a fuego lento y que tiene su principal motivo en el resentimiento que siente el All-Star hacia la organización y algunos de sus compañeros por hacerle sentir marginado cuando la NBA lo suspendió hace tres temporadas. Sí, fue ahí cuando algo se rompió y lejos de solucionarse con el paso del tiempo ha ido a peor. ¿Pruebas? Por ejemplo su pelea dialéctica hace meses con su entrenador, Tuomas lisalo.

Los Miami Heat permanecen al acecho

No es ningún secreto que los Miami Heat llevan años buscando una súper estrella. Jimmy Butler tomó ese papel, pero ya no está y al equipo le hace falta dar un salto a través de una mejora sustancial en su plantilla. Por ello, no sorprende que el pasado mes de febrero, con el cierre del mercado de la NBA entre manos, los de Florida posasen sus ojos sobre un Ja Morant que tiene solo 26 años y al que a día de hoy aún ven como una súper estrella a la que podrían ayudar a recuperar su mejor nivel.

Lo más interesante para Miami es que a estas alturas de la película el precio de Morant sería más que razonable, lo cual les permitiría adquirirle sin soltar ninguno de sus jugadores clave, entiéndase Tyler Herro y Bam Adebayo. Con ellos y un fondo de armario interesante podrían estar listos de cara a volver a ser competitivos en la Conferencia Este.

Giannis Antetokounmpo, el deseo número 1 en Florida

Miami no ha perdido el tiempo a la hora de colocarse como principal candidato para adquirir al All-NBA, pero no por ello olvidan que el gran objetivo de la franquicia es un Giannis Antetokounmpo que apunta a salir también en verano. Obviamente la competencia por el griego será inmensa, por lo que no está de más que manejen una alternativa del calibre de Morant, la cual supone un bajo riesgo en coste, pero no pasa de ser una incógnita, más teniendo en cuenta las muchas lesiones que ha tenido en los últimos años.