Stephen Curry y Gui Santos mandan a casa a Kawhi Leonard

Los Warriors ganan a los Clippers a domicilio y se jugarán los 'play offs' ante los Suns; en el Este, los Sixers serán los rivales de los Celtics y Hornets y Magic se jugarán la última plaza

Con Gui Santos titular y decisivo, Porzingis acumulando minutos, Al Holford dando el relevo desde el banco y Stephen Curry liderando y anotando 35 puntos, los Golden State Warriors despidieron a los Clippers de Kawhi Leonard en el 'play-In' de la NBA y serán los rivales de los Phoenix Suns en la lucha por la última plaza de las eliminatorias del Oeste, que decidirá el rival de los Oklahoma City Thunder.

Los Warriors se medirán en la madrugada del viernes al sábado a los Suns en Phoenix tras ganar en Los Angeles por 121-126 gracias a un último cuarto en el que anotaron 43 puntos, 24 de ellos desde el perímetro, con un 8 de 11 en triples. El tiro exterior fue clave para la victoria de los e san Francisco, que anotaron 19 triples compensaron con ello las muchas pérdidas (20) que acumularon.

Lo curioso es que cuatro de esos triples en el último cuarto llegaron de la mano de un '5', el dominicano Al Horford, clave saliendo dese el banquillo en ese tramo final, en el que los Warriors remontaron una desventaja de 13 puntos (98-85) a favor de los Clippers.

Stephen Curry fue el mejor de su equipo, con un 7 de 12 en triples y 35 puntos, pero también aportó el brasileño Gui Santos y el letón Kristaps Porzingis, con 20 cada uno, y Al Horford, con 14, 12 de ellos en ese tramo final. Por los Clippers, el mejor fue un Bennedict Mathurin que recordó al de los Indiana Pacers de la temporada pasada y que anotó 23 puntos con un 5 de 6 en triples. Darius Garland y Kawhi Leonard terminaron con 21 cada uno.

Los Sixers condenan a los Magic al partido decisivo y se enfrentarán a los Celtics

Si este partido era definitivo, los Magic tendrán una oportunidad más después de caer ante unos Philadelphia Sixers que se aseguran su presencia en los 'play offs' y que se enfrentarán a los Boston Celtics en primera ronda.

El equipo de Orlando, que ha ido de más a menos en la temporada y que perdió sus opciones de play off en la última jornada de la temporada regular, se la jugará ahora a una carta tras caer ante los 76ers por 109-97.

Pese a no poder contar con Joel Embiid -operado de apendicitis-, los de Philadelphia siempre fueron por delante, no perdieron ni un cuarto y sentenciaron en el tramo final. Nick Nurse suplió muy bien la baja del camerunés, Tyrese Maxey lideró al equipo con 31 puntos, y se apoyó en el novato VJ Edgecombe, autor de 19 puntos y 11 asistencias, Kelly Oubre Jr., también con 19 puntos, y un Paul George que aportó 16 puntos.

Los Magic, que tuvieron a Desmond Bane como mejor hombre con 34 puntos y en los que flojeó Paolo Banchero, tienen por delante un duelo a vida o muerte contra los Hornets.