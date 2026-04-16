La NBA le da la razón a Luka Doncic y el MVP vuelve a ser una opción real

El jugador de los Lakers había presentado una demanda de circunstancias extraordinarias para poder 'saltarse' la regla de los 65 partidos para optar a los premios de la temporada en la competición estadounidense

Parece que la NBA no es tan inflexible como algunos creen. Tras todo el revuelo causado por el hecho de que varias estrellas de la Liga no alcanzasen el mínimo de 65 partidos para poder ser elegibles para los premios de la temporada, la Liga ha atendido la demanda de Luka Doncic –así como la de Cade Cunningham– para que se haga una excepción con ambos y volver a la carrera por el MVP.

El primero en dar la noticia ha sido Shams Charania de ESPN, quien recalca que esta resolución es el resultado de las conversaciones que han tenido lugar entre ejecutivos de la competición y el Sindicato de Jugadores, el cual apoyaba por completo la petición de las estrellas de Los Angeles Lakers y Detroit Pistons.

Los casos particulares de Luka Doncic y Cade Cunningham

Para llegar a este puntos ambos jugadores –a través de sus agentes– se han acogido a lo que se llama Extraordinary Circumstances Challenge, mecanismo que permite pedir que se haga una excepción si se dan situaciones muy concretas, justo lo que ha pasado con Doncic y Cunningham.

Respecto al esloveno, el hecho de pedir que se le incluyese entre las opciones para los premios y mejores quintetos del curso respondía al nacimiento de su hija en Eslovenia el pasado mes de diciembre, circunstancia que le llevó a perderse dos partidos. El base de la franquicia de Michigan hizo el mismo reclamo, en su caso tras sufrir un colapso pulmonar. Ambos habían concluido el curso con 64 encuentros y ambos han sido indultados.

El esloveno, pendiente de su lesión

Pese a que la respuesta de la NBA supone una alegría para Doncic en particular y los Lakers en general, no es menos cierto que lo que realmente le preocupa es recuperarse de la lesión sufrida a comienzos del mes de abril, la cual le ha dejado fuera de juego en el inicio de los playoffs.

Según ha anunciado la propia franquicia californiana, es seguro que al menos hasta la próxima semana no habrá actualización con el estado físico de su estrella, por lo que apunta a perderse los dos primeros partidos de la serie de primera ronda contra los Houston Rockets.

Anthony Edwards se queda sin resolución favorable

Al contrario de lo ocurrido con sus compañeros en la NBA, Anthony Edwards, estrella de los Minnesota Timberwolves, ha recibido respuesta negativa por parte de la Liga, por lo que al haber cerrado su campaña con 60 encuentros no será elegible para ninguno de los galardones de final de campaña.