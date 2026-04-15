Los Lakers, sin nada a lo que agarrarse con Luka Doncic: "No habrá ninguna actualización esta semana"

A falta de días para el inicio de los playoffs, la organización angelina anuncia que sigue sin fecha para el regreso del jugador esloveno, que permanece catalogado como baja indefinida

Si había alguna esperanza en ver a Luka Doncic en acción al comienzo de los playoffs de la NBA, esa ha saltado por los aires. Lejos de transmitir buenas noticias, Los Angeles Lakers han comunicado que el base esloveno sigue sin fecha para volver a las canchas y que al menos durante esta semana no habrá ninguna otra actualización.

Pese a que no es ni mucho menos seguro que se vaya a perder toda la primera ronda de la postemporada, en la cual los californianos juegan contra Houston Rockets con factor. cancha a favor, sí que marca una tendencia preocupante, ya que prácticamente confirma que el día que esté de regreso tras su lesión en el isquiotibial no lo hará al cien por cien, o al menos no con el ritmo del resto de jugadores.

"Doncic y Reaves están fuera por tiempo indefinido. No voy a tener una actualización esta semana", comenta el entrenador del equipo, J.J. Redick, dejando claro que aunque restan cinco días para cambiar de semana, la situación de sus chicos no cambiará en ese tiempo.

El tiempo de recuperación del base esloveno, así como el de Reaves, aquejado con una lesión en el oblicuo, lleva a debate desde casi el momento en el ambos sufrieron sus respectivas dolencias; sin embargo, la franquicia se ha encargado de dejar claro que en caso alguno iban a jugársela como un plazo, dejándolo todo en manos del famoso "pendiente de evolución".

Luka Doncic y un adiós en su mejor momento de la temporada

Más allá del momento exacto del retorno de Luka, duele el hecho de que nos hayamos perdido la que apuntaba a ser una postemporada de leyenda; no en vano en los 13 partidos previos a la lesión, producida el 2 de abril frente a Oklahoma City Thunder, se estaba yendo a un absurdo promedio de 39,8 puntos por partido.

Una vez conocido el problema, y pensando en darle solución en la mayor brevedad posible, Doncic viajó a España la semana pasada para tratarse de la lesión, la cual por cierto le dejó fuera de la carrera por los premios de la NBA –que exigen un mínimo de 65 encuentros–, coincidiendo con el hecho de haber afianzado su candidatura al premio MVP. Ya sin él, los Lakers cayeron a la cuarta posición de la Conferencia Oeste al verse superados por Denver Nuggets.

¿Le dará tiempo a competir en playoffs?

El base de 27 años voló de vuelta a Estados Unidos el reciente 13 de abril y ya se ha puesto manos a la obra para concluir su rehabilitación. Según algunos medios estadounidenses aún podría tardar unos 10 días en estar listo para jugar, lo cual dejaría su participación pendiente de que sus compañeros saquen alguna victoria contra los Houston Rockets de Kevin Durant.