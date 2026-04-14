Awa Fam iguala a Pau Gasol y hace historia en la NBA femenina

La alicantina ha sido elegida en la tercera posición del Draft de la WNBA, donde Iyana Martín ha sido séptima y Marta Suárez, decimosexta

El baloncesto español ha vivido un día histórico en la NBA femenina (WNBA) con la llegada de su jugadora con mayor proyección, la alicantina Awa Fam. La de Santa Pola ha igualado la posición que en su día ocupó Pau Gasol en el Draft y ha sido elegida en el tercer lugar por las Seattle Storm en un Draft 2026 que ha tenido lugar en Nueva York.

La noche histórica la completó la elección de las asturianas Iyana Martín y Marta Suárez, que fueron seleccionadas en las posiciones 7 y 16 por los Portland Fire y las Seattle Storm, respectvamente. Hasta esta noche, el 'pick' más alto era el puesto 15 logra por Raquel Carrera en 2021.

"Estar aquí, en la WNBA, es un sueño que tengo desde los 12 años. Poder hacerlo representando a mi país es algo precioso", indicaba Awa Fam, que aterriza en una de las franquicias más laureadas de la WNBA con cuatro campeonatos (2004, 2010, 2018 y 2020), aunque en 2025 cayeran en primera ronda de 'playoff'.

La todavía jugadora del Valencia Basket esá ilusionada con lo que puede hacer, aunque también trata de tener los pies en el suelo. "Quiero ser yo misma y seguir creciendo. Sé que soy joven, tengo 19 años, y llegaré a la WNBA con solo 20, pero también sé que soy madura. Voy a asumir responsabilidades, dar lo mejor de mí y, sobre todo, aprender, también de las jugadoras más experimentadas", afirmó desde suelo estadounidense.

Ivana Martín liderará una franquicia en expansión

Había también muchas expectativas por conocer qué puesto podía alcanzar Iyana Martín, aunque pocas previsiones le daban uno tan alto como ese séptimo puesto en el que le ha elegido las Portland Fire.

La MVP del Mundial sub-19 de 2023 llega a una franquicia que está tratando de hacerse un nombre en la NBA femenina. Las Fire debutarán este año en la WNBA después su regreso a la liga tras más de 20 años. Son una de las dos franquicias de expansión junto a las Toronto Tempo.

Marta Suárez, por su parte, también fue elegida por los Storm, al igual que Awa Fam, en el puesto 16, pero luego fue traspasada a las Golden State Valkyries. "Creo que, a nivel global, la WNBA demuestra que está generando atención y que la gente quiere venir aquí. Estados Unidos ha dominado el baloncesto durante mucho tiempo, así que queremos poder ofrecer un poco de competencia -las españolas-", indicó una jugadora menos conocida en España, ya que se ha formado en el baloncesto universitario.

La estadounidense Azzi Fudd fue elegida por las Dallas Wings como la número uno del Draft 2026 de la WNBA y también destacó la mexicana Gabriela Jáquez, en la quinta posición, con las Chicago Sky.