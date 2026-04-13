Carlos Alcaraz - Virtanen: Horario, canal y dónde ver en TV y online el debut de Alcaraz en el Conde de Godó 2026

Carlos Alcaraz debuta este martes en el Conde de Godó 2026 ante el finlandés Otto Virtanen

Menos de 48 horas después de haber caído ante Jannik Sinner en el Montecarlo Masters 2026, Carlos Alcaraz debuta en el Conde de Godó 2026, donde parte como claro favorito y donde tiene la opción de recuperar el número uno del mundo que ha cedido este mismo lunes.

El tenista murciano no pareció muy afectado por la dura derrota ante su gran rival, hasta el punto de 'participar' en la celebración de Sinner en el Monte Carlo Country Club.

Eso y el hecho de haber caído en un partido donde no fue claramente inferior no debería crearle dudas hacia lo que ahora llega. En el caso del Conde de Godó, el cuadro se le complica en segunda ronda, pero es más accesible que de su, a priori, gran rival: Lorenzo Musetti.

El español debuta frente al finlandés Otto Virtanen, un rival al que nunca se ha enfrentado y que llega procedente de la fase previa del torneo barcelonés. Se trata de un rival peligroso que no partía como cabeza de serie en la previa y que, e cambio, ha ganado a dos que sí lo eran: el australiano Aleksandar Vukic y el francés Alexandre Muller. Por tanto, llega más rodado en la tierra batida catalana, por lo que el español deberá estar atento para evitar cualquier sorpresa en su debut.

¿A qué hora se juega el Carlos Alcaraz - Otto Virtanen?

El partido entre Carlos Alcaraz y Otto Virtanen correspondiente a la primera ronda del Conde de Godó 2026 tendrá lugar este martes 14 de abril. El encuentro tendrá lugar en la sesión de tarde, en el horario estrella de la pista central Rafa Nadal del RCT Barcelona, que no empieza antes de las 16:00 horas.

Dónde ver por TV y online el debut de Carlos Alcaraz en el Conde de Godó 2026

El Conde de Godó 2025 se puede ver en España en abierto, a través de RTVE, que echará este lunes dos partidos en Teledeporte desde las pistas del Real Club de Tenis Barcelona-1899. También se puede ver en la plataforma de streaming RTVE Play.

Movistar tiene los derechos en España del ATP Tour y también retransmitirá el segundo mejor torneo español a través de sus canales, con seguimiento especial a lo que haga Carlos Alcaraz estos días. Así mismo, la televisión catalana (Esport3) también retransmitirá algunos partidos del torneo insignia catalán.

La última opción para poder verlo, en este caso, de forma online es a través de la plataforma Tennis TV.

En ESTADIO Deportivo les daremos información detallada de todo lo que ocurra en el torneo barcelonés, donde Carlos Alcaraz tratará de recuperar el número uno del mundo.