Awa Fam, la perla española que apunta a estrella de la WNBA

La pívot de tan solo 19 años está disputando el torneo de clasificación para el Mundial 2026 con la selección española femenina de baloncesto

Awa Fam está llamada a ser una súpe estrella. Por tamaño, físico, movilidad... La española de 19 años no solo es una estrella en el Valencia Basket y en la selección nacional, sino que a día de es una de las aspirantes a ser número 1 del draft de 2026 en la WNBA.

Pese a estar centrada en estos momentos en España, ya que está disputando el torneo de clasificación para el Mundial en Puerto Rico, la de Santa Pola (Alicante) no esconde que su gran ilusión es cumplir el sueño que tiene desde pequeña: jugar algún día en la liga estadounidense.

"Intento no pensarlo mucho porque sientes mariposas en el estómago, pero sí, es un sueño desde pequeña", comenta en una entrevista concedida a EFE y en la que deja claro que es consciente de aparecer en los mock draft de diferentes medios norteamericanos, incluyendo una ESPN que en estos momentos la sitúa como número 2.

Es obvio que al ser tan joven le queda mucho por aprender, pero el margen de mejora es inmenso, sobre todo dado el gran talento que atesora. Por ahora, es algo que está mostrando en territorio puertorriqueño. Allí, firmó siete puntos en el debut de España en San Juan de Puerto Rico ante Nueva Zelanda y aportó otros nueve en el triunfo ante Senegal. Mientras prepara el siguiente encuentro ante Puerto Rico (anfitrión) señala como sus principales referentes a la internacional española Astou Ndour y a la estrella estadounidense A'ja Wilson, jugadora de Las Vegas Aces.

Concienciada de la dificultad de Puerto Rico

Cuestionada por el próximo reto de España en su camino al Mundial, la selección de Puerto Rico, advirtió de la dificultad de un rival que jugará con ventaja al ser local en un encuentro al que sus jugadoras llegarán muy motivadas por su condición de anfitrionas, por lo que deberán "salir a tope" en busca del tercer triunfo consecutivo.

Echando la mirada atrás, Awa Fam recuerda el encuentro que disputaron ambos equipos en los Juegos Olímpicos de París 2024, en el que España se impuso por la mínima (62-63). Tras enfrentarse a Puerto Rico, las jugadoras que entrena Miguel Méndez se medirán a Italia el domingo, en busca de la revancha tras perder contra ellas el torneo de Preparación para el Premundial y el martes su rival será una de las grandes favoritas del torneo, Estados Unidos.

Un inicio repleto de éxitos

Pese a estar aún en los albores de su carrera, la alicantina recibió el pasado 11 de febrero de mano de los reyes el Premio Princesa Leonor 2024 a la mejor deportista menor de 18 años. Awa Fam entiende que esos premios también son la recompensa a un periodo de aprendizaje dentro de la selección que les permitió "coger confianza" y conocerse mejor dentro y fuera de la pista .

Por último, y en relación a su evolución como jugadora, la internacional española se define como una interior a la que le gusta compartir el balón y generar juego para el equipo. Entre sus objetivos de mejora, Awa Fam apuntó la paciencia y la toma de decisiones.