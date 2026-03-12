España se apunta a las palizas y ya roza el Mundial 2026

La selección española femenina de baloncesto vence a Senegal por 84-51 y se va al descanso con dos victorias

La selección española dio un paso casi definitivo para estar en el Mundial de Alemania 2026 de baloncesto femenino después de ganar su segundo encuentro en la fase de clasificación que se está disputando en Puerto Rico. Si frente a Nueva Zelanda encajó 50 puntos, Senegal llegó a los 51 y eso que las de Miguel Méndez se relajaron al final.

La defensa hispana volvió a hacer estragos y ni siquiera los malos momentos en ataque o el mal partido de Megan Gustafson hicieron temer por el marcador en ningún momento.

A diferencia del encuentro anterior, España metió la directa desde el inicio y antes de que acabase el primer cuarto llegó a mandar de 18 puntos y dejar encarrilado el partido. A falta de los puntos de Gustafson, María Araujo y Helena Pueyo llevaron la batuta en un equipo coral, en el que participa todo el mundo y nadie acumula más minutos que nadie.

Dos triples finales antes del descanso maquillaron un marcador (21-42) que estaba siendo corto en el segundo cuarto. El tercero fue otra historia. Ahí tomó el mando Iyana Martín y España se disparó definitivamente en el marcador.

España se permitió un 'descanso'

Tanta ventaja adquirió que se relajó en el último y, pese a que Méndez llamó al orden, las españolas ya estaban pensando en lo que les esperaba a partir de ahora y acabaron cediendo por 17-12, dando la oportunidad a Khadija Faye, Nene Ndiaye y Ndioma Kané de mejorar sus números.

Por España, Iyana Martín se fue hasta los 16 puntos pese a que sólo se estrenó en el tercer cuarto. Ella fue clave para que España lograra la máxima ventaja del encuentro. Con 15 puntos acabó una María Araujo que anotó desde todos lados, plantando cara a las torres africanas y, cuando tuvo oportunidad, acertando desde más allá del arco.

España se enfrenta ahora a Puerto Rico e Italia en dos partidos que se juegan apenas en unas horas y que pueden decidir su clasificación con sólo ganar uno de ellos. Eso le permitiría enfrentarse a la Estados Unidos de Caitlin Clark con todo resuelto para poder disfrutar de ese gran partido.

Ficha técnica del Senegal 51-84 España

Senegal (13+18+13+17): Nene Ndiaye (6), Victorine Thiaw (0), Sabou Gueye (0), Aminata Ly (0), Khadija Faye (9), Mame Fall (4), Ndioma Kané (12), Mathilde Diop (0), Yacine Diop (6), Fatou Pouye (4), Sokhna Ndiaye (5), Lena Timera (5).

España (25+17+30+12): Elena Buenavida (6), Mariona Ortiz (0), Maite Cazorla (5), Aina Ayuso (0), María Araujo (15), Helena Pueyo (10), María Conde (8), Awa Fam (9), Raquel Carrera (8), Megan Gustafson (5), Paula Ginzo (2), Iyana Martín (16).

Árbitros: Alan Dos Sants (BRA), Mihkel Männiste (EST) y Yann Vezo Davidson (MAD).