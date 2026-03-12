España - Senegal en directo | Partido de clasificación FIBA para el Mundial femenino 2026 en vivo online

Retransmisión en directo del partido entre España y Senegal, clasificatorio para el Mundial de baloncesto femenino 2026

¡Buenas tardes! Arrancamos con nuestra retransmisión en directo del partido entre España y Senegal , clasificatorio para el Mundial de baloncesto femenino 2026 que se va a jugar en Alemania.

El Grupo 2, en el que están España y Senegal, comenzó este miércoles con palizas en todos los partidos. España derrotó por 99-50 a Nueva Zelanda y Estados Unidos hizo lo propio con Senegal por 110-46 .

"La principal complicación es que es un baloncesto desconocido. Son jugadoras que no juegan en Europa y con las que no estamos acostumbrados a jugar. (...) Tenemos una plantilla muy larga y en cada partido todas las jugadoras serán importantes, como pasó en el último verano. En estos siete días todas encontrarán su momento".

Senegal llega a este Premundial como la 25 selección del mundo y, a priori, la peor clasificada de las seis que componen el grupo; aunque viendo el nivel de Nueva Zelanda o Puerto Rico, pese a jugar en casa, será un rival de su nivel y podría jugarse con ellas una de las plazas para el Mundial

Hay pocos precedentes entre España y Senegal a lo largo de la historia. De hecho, sólo se han encontrado oficialmente en dos ocasiones y, en ambas, ganó España. la última de ellas fue en 2018, en un partido de la Copa del Mundo disputado en Tenerife, que el equipo español ganó por 63-48. Antes de eso, se cruzaron en 2016 en los Juegos de Río de Janeiro, con paliza de España (97-43). Ha habido otros tres amistosos, que también fueron para el equipo español.

Megan Gustafson , que ante Nueva Zelanda formó parte de la segunda unidad y fue clave en la reacción de España, sale esta vez desde el inicio ; España no va a dar ninguna ventaja en la pintura, donde Senegal tiene más poderío

María Araujo se va de su defensora y anota a aro pasado; España ha empezado mucho mejor que el día anterior

“Los dos primeros partidos serán peligrosos, contra Nueva Zelanda y Senegal, pero debemos recurrir a nuestros básicos", señalaba el seleccionador español Miguel Méndez antes de afrontar el PreMundial de baloncesto femenino que se está jugando en Puerto Rico.

Esa advertencia sirvió a España para no confiarse ante Nueva Zelanda, frente a la que sufrió durante los cinco primeros minutos, pero a la que barrió a partir de entonces. Y debe servirle frente a una Senegal que también salió vapuleada frente a Estados Unidos en su debut, pero que ahora empieza su verdadera fase de clasificación para el Mundial 2026 que se va a jugar en Alemania.

Tras los resultados de la primera jornada, Italia y España son favoritas para hacerse con dos de las tres plazas y Senegal, Puerto Rico y Nueva Zelanda pelearían por la otra. Pero aquí todos los resultados cuentan y las africanas, seguro, que no lo pondrán tan fácil como las oceánicas, que dejaron jugar a las españolas y se vieron desarboladas por su velocidad.

Ese buen debut permitió a Méndez hacer pruebas que pueden ser claves en partido como el de este jueves ante Senegal. Frente al conjunto africano se espera un duelo más físico, con rivales más altas y fuertes, que tratarán de cortocircuitar la mayor velocidad y calidad españolas.

Gustafson y Fam, claves para España

Ahí será clave el papel de las exteriores, pero también de una Megan Gustafson que fue la mejor de España en su debut o de una Awa Fam que estuvo algo fallona cuando pudo tirar, pero que dejó muestras de ser muy superior a sus defensoras.

España vuelve a abrir la jornada, como el día anterior, por lo que no sabrá lo que han hecho sus rivales. Aunque para este primer bloque de dos partidos, a priori los más asequibles, las españolas se habían concienciado para sacarlos adelante como fuera y ya pensar en cruces, marcadores y demás a partir del sábado.