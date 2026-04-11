Hugo González se hace notar y LeBron da la una alegría a Luka Doncic

Gran actuación del madrileño en una penúltima jornada de la NBA en la que los Lakers adelantaron a los Rockets y casi certifican su ventaja de campo ante los de Kevin Durant

La penúltima jornada de la temporada regular de la NBA, antes de su cierre el lunes, aclaró muchas posiciones y enfrentamientos para los 'play offs', hubo algún movimiento importante y se reservaron fuerzas, los que ya lo tienen decidido para el inicio de las eliminatorias.

En el Este, las victorias de Celtics y Knicks y la derrota de los Cavaliers dejaron definidas las cuatro primeras posiciones, aunque el triunfo de los neoyorquinos frente a los Raptos dio emoción a la última jornada en la lucha por la última plaza de 'play off, ya que ahora están igualados los de Toronto con los Orlando Magic, que ganaron a los ya eliminados Chicago Bulls.

Donde sí hubo un cambio significativo en las primeras posiciones fue en el Oeste, ya que los Rockets cayeron ante los Timberwolves y se vieron superados por unos Lakers que ganaron a los Phoenix Suns. Todo apunta a un Lakers-Rockets en 'play off', pero tras este triunfo serían los angelinos los que contarían con el factor campo a favor frente a los texanos.

Los Wolves no se jugaban nada, ya que serán sextos pasara lo que pasara, pero demostraron que llegan bien a 'play off' y que serán un duro rival para el que acabe tercer. Previsiblemente ese puesto los ocuparán los Nuggets, ya que solventaron con comodidad el partido difícil que tenían ante los ya líderes definitivos Thunder, que se reservaron para o que llega la próxima semana.

El partido más interesante se vivió en Atlanta, donde los Hawks ganaron a los Cavaliers en el que va a ser, seguramente, el duelo de 'play off'. Los de Cleveland iban a ser cuartos pasara lo que pasara, pero los Hawks tomaron ventaja para la quinta posición tras la derrota de los Raptors.

LeBron lleva a los Lakers a la segunda plaza

En cuanto a nombres propios destacó el liderazgo de LeBron James ante las importantes bajas de Doncic y Reaves en los Lakers. El de Cleveland se fue a los 28 puntos,12 asistencias y 6 rebotes en la victoria de su equipo por 101-73 ante los Suns.

También se vivió un gran duelo de jóvenes números uno entre Victor Wembanyama y Cooper Flagg. El francés se fue a los 40 puntos y 13 rebotes, mientras que el norteamericano metió 33 puntos y capturó 6 rebotes.

El español Hugo González también fue protagonista en el triunfo de los Celtics frente a los Pelicans, que les asegura la segunda posición en el Este. El madrileño jugó 25 minutos en esta ocasión, en los que anotó 10 puntos (4 de 7 en tiros de campo con un 2 de 4 en triples), 4 rebotes, una asistencia y tres robos de balón.

Resultados NBA hoy 11 de abril

Atlanta Hawks 124-102 Cleveland Cavaliers

Charlotte Hornets 100-118 Detroit Pistons

Washington Wizards 117-140 Miami Heat

Boston Celtics 144-118 New Orleans Pelicans

Indiana Pacers 94-105 Philadelphia 76ers

New York Knicks 112-95 Toronto Raptors

Chicago Bulls 103-127 Orlando Magic

Milwaukee Bucks 125-108 Brooklyn Nets

San Antonio Spurs 139-120 Dallas Mavericks

Denver Nuggets 127-107 Oklahoma City Thunder

Houston Rockets 132-135 Minnesota Timberwolves

Utah Jazz 147-101 Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers 116-97 Los Angeles Clippers

Sacramento Kings 124-118 Golden State Warriors

Los Angeles Lakers 101-73 Phoenix Suns