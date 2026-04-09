Cade Cunningham vuelve a tiempo y Nikola Jokic se suma a la fiesta

La estrella de los Detroit Pistons supera un colapso pulmonar y regresa a la acción poco antes del comienzo de los playoffs de la NBA

Fantástica noticia la de esta pasada madrugada en la NBA. Tras ver puesta en entredicho su temporada por un colapso pulmonar, Cade Cunningham ha vuelto a las canchas con la camiseta de los Detroit Pistons para dejar claro que ha superado tal problema de salud y que está en plena forma para pelear por todo en playoffs; y sí, es justo a este último mensaje al que se suma Nikola Jokic con lo que son ya 10 victorias consecutivas para los Denver Nuggets. ¡Vamos al lío!

En una competición que vive sus últimos coletazos en fase regular y que tiene bien marcada la situación de cada equipo, sin duda preocupaba quedarnos para la postemporada sin un Cade Cunningham que ha vivido todo el curso inmerso en la discusión por el MVP mientras llevaba a sus Pistons al primer lugar de la Conferencia Este. Pues adiós miedo. En casa, ante los Bucks y con un doble-doble de 13 puntos y 10 asistencias, la estrella de los de Michigan ha firmado un retorno tan deseado como esperanzador.

No es una noticia baladí, y menos en una recta final que nos ha dejado de pronto sin Luka Doncic y que nos ha puesto el miedo en el cuerpo con Victor Wembanyama. Ahora el problema es para otros como Boston Celtics o New York Knicks, que saben que les tocará sufrir al base de Texas en playoffs.

Nikola Jokic, paso al frente en el momento justo

El genio serbio ha vuelto a montar el lío. Con solo 30 minutos en pista ha sellado un nuevo triple-doble, en esta ocasión de 14 puntos, 16 rebotes y 10 asistencias, para llevar a los Denver Nuggets a su 10ª victoria consecutiva. ¡Ojo! Hablamos de una racha de triunfos que no firmaban desde el lejano curso 2013-14.

Sin lanzar las campanas al vuelo, no podemos dejar de subrayar que los campeones de 2023 se hayan puesto a punto en el momento justo. A días de comenzar los playoffs no solo están obteniendo los resultados más positivos de la campaña, sino que además han dicho adiós a esa larga ristra de lesiones que les estaban lastrando.

Resultados de la noche en la NBA

Cleveland Cavaliers 122-116 Atlanta Hawks

Orlando Magic 132-120 Minnesota Timberwolves

Detroit Pistons 137-112 Milwaukee Bucks

Denver Nuggets 136-119 Memphis Grizzlies

San Antonio Spurs 112-101 Portland Trail Blazers

Los Angeles Clippers 110-128 Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns 112-107 Dallas Mavericks