Nikola Jokic desplaza a los Lakers y pone en alerta a los Thunder

El pívot serbio firma un nuevo triple-doble para doblegar a los Blazers y conducir a los suyos a la novena victoria consecutiva

Nunca puedes dar por derrotado a Nikola Jokic. Un tres veces MVP de la NBA exige pleno respeto y, llegado el momento clave de la temporada, puede hacer lo que está haciendo: doblegar rivales sin freno para mirar ya por el retrovisor a los Lakers y mandar un serio aviso a los Oklahoma City Thunder, a los que llevó ya a siete partidos el curso pasado.

No exageramos. El Joker se ha puesto manos a la obra y esta noche nos ha vuelto a regalar una actuación antológica, una que se mide por 35 puntos, 14 rebotes, 13 asistencias, 5 robos y 2 tapones; es decir, un nuevo triple-doble con el que ha acabado con Portland Trail Blazers tras prórroga.

El baloncesto del serbio no entiende de reglas, sino que fluye como si fuese tan sencillo que asusta. Por ese camino, el de la excelencia, ha llevado a los Nuggets a sumar nueve victorias en línea, una fantástica racha que les ha permitido superar en la clasificación a unos Lakers que están en serios problemas por las lesiones de Luka Doncic, que se está tratando ya en Europa, y Austin Reaves.

Lo mejor para los de Colorado es que parecen haber encontrado el rumbo (y la salud) justo a tiempo. Tras meses de lesiones y sinsabores, por fin llevan algunas semanas jugando con su quinteto ideal, uno que por alternativas, talento y físico está preparado para plantar cara a cualquier rival; y sí, en esa afirmación incluimos a los actuales campeones con Shai Gilgeous-Alexander al mando.

Victor Wembanyama da el susto

Si los Nuggets son la cara de la moneda en esta pasada madrugada de NBA, la cruz se la han llevado los San Antonio Spurs, que han visto cómo perdían a su gran estrella, Victor Wembanyama, por lesión.

El pívot francés tuvo que abandonar la cancha al final del segundo cuarto tras un duro choque con Paul George minutos antes. Los de Texas ganaron el partido igualmente, pero desconocen si el astro galo deberá parar algún tiempo con lo que se ha catalogado como contusión en una costilla. La cuestión es que a tres partidos para concluir la regular season Wemby necesita jugar al menos uno más para optar a los premios de final de temporada.

Resultados de la noche en la NBA

Atlanta Hawks 105 - 108 New York Knicks

Orlando Magic 123 - 107 Detroit Pistons

Memphis Grizzlies 126 - 142 Cleveland Cavaliers

San Antonio Spurs 115 - 102 Philadelphia 76ers

Denver Nuggets 137 - 132 Portland Trail Blazers