Nikola Jokic da una buena lección a Victor Wembanyama

El jugador serbio se luce con 40 puntos ante la estrella de los Spurs para subrayar su candidatura al MVP de la temporada

¿Ha llegado Victor Wembanyama para dominar en la NBA? Seguro, pero por ahora hay días en los que le toca entender que aún hay otros que como mínimo le pueden plantar cara y que en algunos momentos le superarán. Pues bien, justo esa es la lección que ha aprendido esta pasada madrugada con Nikola Jokic como maestro.

El jugador serbio, todo un tres veces MVP de la competición estadounidense, dejó claro que tanto él como los suyos están preparados para ir a por todas en playoffs al derrotar a los San Antonio Spurs por 136-134 en la prórroga y acabar con una racha de hasta 11 triunfos consecutivos de los de Texas.

Lejos de verse 'intimidado' por Wemby, la gran estrella del equipo de Colorado se fue hasta los 40 puntos, 8 rebotes, 13 asistencias y 3 tapones, una actuación que remarca el buen momento de su equipo, que suma ocho victorias en línea justo a las puertas de los playoffs; es decir, en el momento más oportuno.

El Joker estuvo genial y acabó cantando victoria, pero no porque su gran rival no brillase igualmente. Estando 40 minutos en pista –bastante más de lo habitual–, Victor Wembanyama acabó firmando 34 puntos, 18 rebotes, 7 asistencias y 5 tapones, guarismos que dejan claro lo especial que es el jugador galo.

Un final de auténtico thriller

Con San Antonio Spurs viviendo casi todo el partido por delante, todo se complicó para ellos en los últimos minutos. Primero Aaron Gordon firmó una espectacular defensa para secar la acción ofensiva de De'Aaron Fox y posteriormente fue el propio alero el que puso el empate a 124 a 6,5 segundos del final.

El júbilo llegó a las gradas con el rush final de los suyos, pero el corazón volvió a encogerse con la última posesión del tiempo reglamentario, esa en la que Wembanyama tuvo un último lanzamiento que rebotó en el aro y se marchó fuera.

Nikola Jokic da el golpe definitivo

Ya en el tiempo extra, el ganador del anillo de 2023 extendió su dominio para conseguir 7 de los 12 puntos de Denver, los cuales terminarían por dar la victoria a los locales.

Los Nuggets (50-28) son cuartos del Oeste, aunque con su triunfo presionan a unos Lakers (50-27), terceros, que han perdido a Luka Doncic y Austin Reaves hasta el final de la temporada regular por lesión. Por su parte, los Spurs (59-19) dicen prácticamente adiós con esta derrota a la posibilidad de dar el zarpazo a los Oklahoma City Thunder (61-16) en el liderato del Oeste.