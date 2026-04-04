Joel Embiid llega a tiempo y Cooper Flagg anuncia su despedida por todo lo alto

Un pasado MVP y otro que apunta a serlo en el futuro marcan una jornada NBA en la que el momento de transición domina por completo

La temporada regular de la NBA va tocando a su fin y se nota. Con muchos equipos peleando por asegurar su plaza en playoffs, Joel Embiid ha sorprendido no solo regresando a las pistas para jugar con asiduidad, sino haciéndolo a gran nivel. Y no es la única historia relevante, ya que Cooper Flagg se ha puesto definitivamente la capa de súper estrella para regalarnos un partido de 51 puntos en su campaña de novato, siendo el jugador más joven en conseguir tal cantidad anotadora en la historia de la competición estadounidense.

Empezamos, porque lo merece, por Joel Embiid. Cuando los Philadelphia 76ers estaban al borde del abismo, el jugador camerunés ha regresado con todo a las canchas para jugar cuatro de los últimos cinco encuentros del equipo y marcharse en el último, ante Minnesota Timberwolves, a los 19 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias, para ganar por 115-103.

Más allá de los números individuales, el retorno del MVP de 2023 ha hecho que los de Pensilvania se impongan en cuatro de sus últimos cinco compromisos, haciendo a su vez que recuperen su plaza de acceso directo a la postemporada; eso sí, no tienen margen alguno, ya que están empatados con Toronto Raptors en la pugna por el sexto lugar de la Conferencia Este.

La realidad es que hay que tener muy en cuenta a los Sixers. Con menos cartel que en campañas pasadas, los entrenados por Nick Nurse arribarán a las eliminatorias por el título sin la presión de antaño, pero con enormes jugadores como Tyrese Maxey o Paul George acompañando a Embiid. Mucho ojo con ellos.

Cooper Flagg, zarpazo hacia el Novato del Año

Es un premio súper disputado en esta campaña 2025-26 de la NBA. Si bien por momentos parecía que el escolta de los Charlotte Hornets, Kon Knueppel, tenía suficiente ventaja como para llevarse el premio, ver lo que ha hecho esta pasada madrugada Cooper Flagg puede suponer un cambio radical de dinámica. ¿A qué nos referimos? A verle meter 51 puntos frente a los Orlando Magic.

Siendo señalado como un talento generacional, el rookie de los Dallas Mavericks está dejando más que destellos de serlo; tanto es así se ha convertido en el jugador más joven de la historia en alcanzar los 50 tantos en un partido. Dallas Mavericks no tiene nada que hacer este curso, pero cuidado con lo que puede montar de cara al futuro.

Resultados de la noche en la NBA

Charlotte Hornets 129-108 Indiana Paces

Philadelphia 76ers 115-103 Minnesota Timberwolves

Brooklyn Nets 107-141 Atlanta Hawks

New York Knicks 136-96 Chicago Bulls

Houston Rockets 140-106 Utah Jazz

Memphis Grizzlies 96-128 Toronto Raptors

Milwaukee Bucks 101-133 Boston Celtics

Dallas Mavericks 127-138 Orlando Magic

Sacramento Kings 117-113 New Orleans Pelicans