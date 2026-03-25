Nikola Jokic deja atrás a Kevin Durant y mete presión a Luka Doncic

Los Nuggets ganan en Phoenix y se sitúan cuartos en el Oeste; en el Este, Knicks y Cavaliers ya acosa a los Boston Celtics en la NBA

New York Knicks y Cleveland Cavaliers meten presión a los Boston Celtics en el Este y los Denver Nuggets adelantan a los Minnesota Timberwolves y Houston Rockets en el Oeste. Sólo cuatro partidos se han jugado esta madrugada en la NBA, pero todos han sido trascendentes y han apretado la lucha en ambas conferencias en los primeros puestos de la clasificación.

Ahí quedó claro también que los Orlando Magic están en caída libre y que ya los han alcanzado unos Charlotte Hornets que barrieron por 134-90 a los defenestrados Sacramento Kings. El equipo de Charlotte, al alza en los últimos meses, ya no descarta ni siquiera entrar en zona de 'play off', del que sólo le separan dos victorias.

Los Magic plantaron cara en esta ocasión, pero acabaron perdiendo ante unos Cleveland Cavaliers que no cejan en su empeño de acabar como segundos clasificados del Este y que les ganaron gracias a los 42 puntos de Donovan Mitchell. Paolo Banchero, como en la noche anterior, volvió a marcarse un partidazo (36 puntos y 6 rebotes), pero no fue suficiente para que su equipo ganara.

Nikola Jokic y su enésimo triple doble

El otro gran duelo de la noche llegó en Phoenix, donde los Suns se alejaron definitivamente de la zona de 'play off' tras caer de forma ajustada frente a los Nuggets. El conjunto de Arizona se tendrá que centrar en las últimas semanas de competición en aguantar la séptima plaza, que le permita jugar con ventaja de campo el 'play-In'.

Nikola Jokic volvió a cuadrar un triple doble descomunal de 23 puntos, 17 rebotes y 17 asistencias y lideró a los de Colorado en su victoria por 123-125.

El último de los implicado arriba que jugaba en la madrugada -en España- del martes al miércoles fueron los New York Knicks, quien están aprovechando el buen momento de Karl Anthony Towns y la solvencia habitual de Jalen Brunson para sumar siete victorias consecutivas. La segunda mejor marca actual tras los 12 partidos seguidos que llevan los Thunder.

A los 32 puntos y 7 asistencias de Jalen Brunson se unieron los 21 puntos 14 rebotes de Towns y los 21 de OG Anunoby para darle a los Knicks una victoria muy ajustada frente a unos Pelicans en los que brilló Zion Williamson.

Resultados NBA hoy 25 de marzo

Charlotte Hornets 134-90 Sacramento Kings

New York Knicks 121-116 New Orleans Pelicans

Cleveland Cavaliers 136-131 Orlando Magic

Phoenix Suns 123-125 Denver Nuggets