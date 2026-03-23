Nikola Jokic saca su mejor versión y Hugo González se queda a cuadros

Importante triunfo de los Nuggets y sorpresa de los Timberwolves en el Garde de Boston

Minnesota Timberwolves da la sorpresa en el Garden y mantiene el pulso con los Denver Nuggets en la lucha por el 'play off' de la Conferencia Oeste de la NBA. El triunfo de los de Minneapolis deja más apretada la pelea en el Este, donde los New York Knicks no desaprovecharon la oportunidad y barrieron a los Washington Wizards.

Fue otra gran noche de Nikola Jokic, que firmó su vigésimo octavo triple doble del curso, tras alcanzar los 22 puntos, catorce rebotes y catorce asistencias en 35 minutos. Es el triple doble 192 de su carrera y permite a los Nuggets apretar a los Houston Rockets en la lucha por la cuarta plaza en el Oeste.

Hugo González, desacertado en ataque

La inesperada derrota de los Boston Celtics se unió a una desacertada actuación en ataque del español Hugo González, que no anotó ninguno de los tres tiros de campo que intentó. Pese a ello, el español demostró que, con él, el equipo de Massachusetts mejora y su balance fue positivo en los 14 minutos que estuvo en pista. A sus habituales dotes defensivas sumó 3 rebotes, 1 asistencia y un tapón.

En otro partido flojo de Jayson Tatum, Jaylen Brown fue el encargado de sacar las castañas del fuego a los Celtics, aunque no fue suficiente para evitar que los Timberwolves ganaran por 92-102. Bones Hyland, saliendo desde el banquillo, fue el mejor de los Wolves con 23 puntos, tres rebotes y otras tantas asistencias.

En cuanto a nombres propios, también brilló Devin Booker (25 puntos y 6 asistencias) en el triunfo de los Phoenix Suns frente a los Toronto Raptors; o de Karl Anthony Towns en la paliza de los Knicks frente a los Wizards. El dominicano anotó 26 puntos y cogió 16 rebotes en otro gran partido, donde demostró el gran momento de forma que atraviesa en esta fase de la temporada.

Jordi Fernández y sus Nets caen ante el peor del Oeste

Aparte de Hugo González, la participación española en la jornada se completó con los Brooklyn Nets de Jordi Fernández, que están ya pensando más en el final de campaña que en lo que les queda por delante.

El equipo neoyorquino perdió también ante el peor equipo de Oeste, unos Sacramento Kings que se dieron una alegría en uno de los peores años de su historia. Maxime Raynaud, con 22 puntos y diez rebotes, guio a su equipo en un conjunto donde no están Russell Westbrook, Zach LaVine, Domantas Sabonis ni De'Andre Hunter.

Resultados NBA hoy 23 de marzo

Denver Nuggets 128-112 Portland Trail Blazers

Sacramento Kings 126-122 Brooklyn Nets

New York Knicks 145-113 Washington Wizards

Boston Celtics 92-102 Minnesota Timberwolves

Phoenix Suns 120-98 Toronto Raptors