LeBron James se rebela justo a tiempo para rescatar a Luka Doncic
El Rey toma el mando en San Francisco para evitar la cuarta derrota consecutiva de los Lakers y mantener al equipo en el mano a mano con los Houston Rockets
La temporada regular de la NBA se va agotando, pero no por ello dejamos de ver grandes partidos y actuaciones para el recuerdo. Y sí, tal y como anunciamos desde primera hora, en esta ocasión toca hablar de un LeBron James que a sus 41 años ha decidido dar un último servicio a los Lakers por todo lo alto, uno con el que incluso puede llegar a salvarles la temporada con Luka Doncic como gran beneficiado. Lo explicamos.
Los angelinos, hasta hace nada en la cresta de la ola, viven un momento límite. Las lesiones de Luka Doncic y Austin Reaves les han puesto contra las cuerdas y ahora toca encontrar una salida a través de un pasaje más que angosto. Pues bien, justo en ese contexto ha aparecido El Rey para conquistar San Francisco y dar aire a un equipo herido, pero que aún cree.
Porque los Lakers van a esta seguro en playoffs, pero no es lo mismo hacerlo entrando cuarto de la Conferencia Oeste que quinto. Ya se da por hecho que Doncic volverá en algún momento después de iniciarse la postemporada, y claro, mejor que eso ocurra con los californianos teniendo al menos el factor cancha a favor en primera ronda.
El primer salvavidas del rescate
Justo por eso, ganar anoche en cancha de los Warriors era fundamental. Houston, su gran rival por ese cuarto lugar, está igualado a récord con ellos, por lo que cualquier derrota puede hacerles perder tan deseada plaza. En ese escenario de presión ha aparecido LeBron James para rebelarse ante las circunstancias con 26 puntos, 11 asistencias y 8 rebotes, llevando a los suyos hasta la victoria por 103-119.
Es cierto que el triunfo no asegura nada, pero sí que es un paso más para 'rescatar' a Doncic, algo esencial para que la temporada de los Lakers no acabe sin que podamos ni comprobar qué habría pasado con todas sus piezas saludables.
Los Knicks dan un golpe sobre la mesa
Del resto de la jornada lo más destacable es sin duda la victoria de los New York Knicks ante Boston Celtics. Es cierto que los verdes no contaban con Jaylen Brown, pero no lo es menos que para los de la Gran Manzana salir vencedores contra un rival directo de su conferencia supone un espaldarazo al proyecto.
Resultados de la noche en la NBA
Toronto Raptors 128-114 Miami Heat
Washington Wizards 108-119 Chicago Bulls
Brooklyn Nets 94-123 Indiana Pacers
New York Knicks 112-106 Boston Celtics
Houston Rockets 113-102 Philadelphia 76ers
Golden State Warriors 103-119 Los Angeles Lakers