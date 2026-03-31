Shai se desata con 47 puntos y LeBron marca otra página en la historia de la NBA

Tras una noche de récords, Shai Gilgeous-Alexander lidera al Thunder con una exhibición anotadora mientras LeBron James bate su propia marca de longevidad con un triple-doble histórico

La NBA vivió una jornada de esas que sirven para recordar que el talento no entiende de edades. Fue una noche contrastes, donde la nueva generación demostró que ya tiene las llaves de la liga mientras las leyendas se resisten a dar un paso al lado. Oklahoma City y San Antonio siguen en su particular lucha de gigantes por el trono del Oeste, demostrando una fiabilidad asombrosa. Por otro lado, los Lakers continúan su escalada en la clasificación apoyados en la eterna juventud de su estrella, LeBron James, en una sesión que dejó claro que el espectáculos en las canchas estadounidenses no tiene descanso.

La actuación de cine de Shai

Shai Gilgeous-Alexander se vistió de protagonista absoluto al firmar 37 puntos para que Oklahoma City Thunder venciera a los Detroit Pistons por 114-110. En un partido que se decidió en la prórroga, el canadiense tomó el mando en el tiempo extra: anotó un tiro en suspensión nada más empezar, asistió a Alex Caruso para un triple clave y sentenció con seis tiros libres sin fallo en el último minuto. Con este triunfo, los de Mark Daigneault suman ya quince victorias en sus últimos dieciséis partidos, superando la resistencia de unos Pistons que, pese a las bajas, se mantuvieron vivos gracias a su dominio en el rebote ofensivo y los 21 puntos de Paul Reed.

LeBron James, la leyenda imparable

Por su parte, LeBron James volvió a demostrar que el tiempo parece no pasar por él. La victoria de los Lakers ante Washington por 120-101, firmó el triple-doble número 125 de su carrera con 21 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias. A sus 41 años, el de Akron batió su propio récord como el jugador más veterano en lograr estas cifras, guiando a unos Lakers que han ganado quince de sus últimos diecisiete encuentros con la ayuda de Reaves, Hayes y Kennard.

La noche también tuvo como nombre propio Victor Webanyama, quien con 41 puntos y 16 rebotes lideró a los Spurs ante Chicago para encadenar su novena victoria seguida. En el Este, Miami Heat se impuso a Filadelfia gracias a los 30 puntos de Tyler Herro y la gran actuación de Bam Adebayo frente a Joel Embiid. Además, Atlanta Hawks blindó su pabellón ante Boston sumando su decimotercer triunfo consecutivo en casa. La jornada se cerró con la exhibición de Devin Booker en Phoenix, el gran nivel de Evan Mobley en Cleveland y el triple-doble de Ayo Dosunmu en la victoria de Minnesota frente a unos Mavericks donde Cooper Flagg no tuvo su mejor día de cara al aro.

Resultados de la noche del 30 de mayo en la NBA