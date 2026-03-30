Barnes lidera una paliza histórica de Toronto y marca la noche de NBA

Con un doble-doble récord de 23 puntos y 15 asistencias, Scottie Barnes guió a los Raptors en un 139-87 sobre los Magic, la peor derrota de Orlando

La jornada de la NBA nos ha dejado un domingo de contrastes marcados por derrotas históricas y momentos de tensión en ambas conferencias. La primera plana se la lleva Toronto, que destrozó a los Magic en un partido que pasará a los libros de récords negativos de la franquicia de Orlando. Mientras tanto, Thunder sigue demostrando por qué manda en su tabla, solventando sus compromisos con autoridad pese a los imprevistos. También destacaron las exhibiciones de figuras como Scottie Barnes o Alperen Sengun, con un panorama competitivo que aprieta de cara al final de la temporada regular.

Oklahoma sigue en la cima

En Toronto, los Raptors humillaron 139-87 a Orlando Magic. Scottie Barnes firmó 23 puntos y 15 asistencias, el máximo de su carrera, liderando un ataque donde ocho jugadores anotaron doble dígitos. La clave fue una racha de 31-0 en la primera mitad que dejó a los Magic sin respuesta, sufriendo así la peor derrota de su historia tras superar los 47 puntos de diferencia que encajaron en 2017. RJ Barret fue el máximo anotador con 24 tantos, mientras que Paolo Banchero apenas pudo sumar 9 puntos en una tarde nefasta para los visitantes.

Por su parte, Oklahoma City Thunder venció 111-100 a los Knicks con 30 puntos de Shai Gilgeous-Alexander. El equipo suma 14 victorias en sus últimos 15 partidos, manteniéndose firmes en la cima del Oeste. Jalen Williams aportó 22 puntos en su regreso tras lesión, dejando en nada los 32 tantos de Jalen Brunson para Nueva York.

Los Pacers machacan la mala racha

En el Este, Boston Celtics superó 114-99 a Charlotte Hornets gracias a los 32 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias de Jayson Tatum. Pese a las bajas de Brown y White, Payton Pritchard dio un paso al frente con 28 puntos. Finalmente, Portland Trail Blazers aplastó 123-88 a Washington Wizard con 23 puntos de Toumani Camara y 21 de Scoot Henderson. En Nueva Orleans, Houston Rockets se impuso 134-102 con una actuación estelar de Alperen Sengun, quien eozó el triple-doble con 36 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias. La jornada cerró con la victoria de los Nets 116-99 ante Sacramento, rompiendo una racha de diez derrotas consecutivas de la mano de los jóvenes Ochai Agbaji y Drake Powell.

Resultados NBA 29 de marzo