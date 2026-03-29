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Detroit no frena, los Spurs intimidan y Snyder entra en el club de las 500 victorias

Syder llega a 500 victoria, los Spurs acechan el liderato del Oeste y Detroit confirma su racha en la NBA

Detroit no frena, los Spurs intimidan y Snyder entra en el club de las 500 victorias

Noche de emociones entre el Suns y el JazzX (@Suns)

María MatitoMaría Matito 3 min lecturaSin comentarios

La jornada de la NBA nos ha dejado un carrusel de rachas que se rompen e hitos. Mientras Quin Snyder celebraba su victoria 500, los Spurs de Wembanyama y Castle metían presión al liderato del Oeste. Detroit confirma su gran estado de forma y Philadelphia recupera efectivos para frenar la racha de Charlotte.

En Minneapolis, los Detroit Pistons demostraron que su gran momento no es casualidad, firmando su sexta victoria en siete encuentros tras arrollar a los Timberwolves por 109-87. Tobias Harris lideró el asalto con 18 puntos y una eficiencia envidiable (7 de 10 en tiros), encabezando un esfuerzo colectivo donde Ronald Holland II y Daniss Jenkins sumaron 13 tantos cada uno. Aunque Donte DiVincenzo intentó tirar del carro local con 22 puntos y cinco triples, el colapso de Minnesota en la segunda mitad (60-43) fue letal, especialmente con un Julius Randle muy errático que apenas pudo convertir 2 de sus 13 lanzamientos.

Una noche de intensidad den la NBA

En Atlanta, la noche tuvo un sabor especial para Quin Snyder, quien alcanzó las 500 victorias en su carrera como entrenador tras el triunfo de los Hawks por 123-111 ante Sacramento. Nickeil Alexander-Walker (27 puntos) y Jalen Johnson (26 puntos y 10 asistencias) fueron los pilares de un equipo que suma 15 victorias en sus últimos 17 choques y se mantiene firme en la sexta plaza del Este. Por parte de los Kings, que encadenan tres tropiezos seguidos, DeMar DeRozan fue el más destacado con 22 puntos, pero no bastó para frenar el vendaval local.

Mientras tanto, en Charlotte, los 76ers lograron una remontada épica de 15 puntos para imponerse 118-114 a los Hornets. Joel Embiid, autor de 29 puntos, selló el triunfo con un tapón salvador en los instantes finales. El partido supuso el regreso de Paul George tras su suspensión y de Tyrese Maxey tras su lesión, anotando ambos 26 puntos. Pese a la derrota, los Hornets celebraron su regreso a la postemporada por primera vez desde 2022, asegurando el play-in gracias a otros resultados de la jornada.

En el Oeste, los Spurs siguen intratables en su persecución al liderato de Oklahoma City. San Antonio pasó por encima de unos Bucks sin Giannis Antetokounmpo (127-95) para sumar su octava victoria consecutiva. Stephon Castle brilló con su cuarto triple-doble del curso (22-10-10) y Victor Wembanyama dominó la pintura con 23 puntos y 15 rebotes. Finalmente, en un duelo agónico en Memphis, los Grizzlies cortaron su racha de derrotas al vencer 125-124 a los Bulls, gracias a dos tiros libres de Cedric Coward en el último suspiro que dejaron en nada el triple-doble de Josh Giddey para Chicago.

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