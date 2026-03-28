Noche de récords en Cleveland y exhibiciones de Leonard, Jokic y Doncic en la NBA

Festival de puntos en Cleveland y exhibición de Doncic en una jornada de remontadas épicas en la NBA

La jornada de la NBA dejó un festival anotador en Cleveland, donde los Cavaliers aplastaron a Miami Heat por 149-128. Max Strus, con la ley del ex por bandera, castigó a su antiguo equipo con 29 puntos y ocho triples, mientras que Jarrett Allen celebró su regreso tras lesión con un doble-doble de 18 tantos y 10 rebotes. Los Cavs no solo sumaron su quinta victoria en seis partidos, sino que igualaron su récord histórico de anotación en un encuentro sin prórrogas. Evan Mobley y James Harden, este último con 14 asistencias, terminaron de hundir a unos Heat que caen en el triple empate por la octava plaza del Este.

Los Clippers golpean por la mínima

En Indianápolis, Kawhi Leonard se vistió de héroe para los Clippers. Un tiro en suspensión suyo a falta de 0,4 segundos certificó una remontada épica de 24 puntos ante los Pacers, sellando el 114-113 definitivo. Pese a los 30 puntos de Darius Garland, Indiana sumó su decimoctava derrota en diecinueve encuentros. Mientras tanto, en Denver, Nikola Jokic firmó otro partido de videojuego con 33 puntos, 15 rebotes y 12 asistencias para batir a Utah Jazz por 135-129, apoyado en un Jamal Murray letal en el último minuto.

Boston Celtics también cumplió en casa al vencer 109-102 a los Hawks. Sin Jaylen Brown, Payton Pritchard asumió los galones con 36 puntos, secundado por los 26 de Jayson Tatum. En el Oeste, Oklahoma City Thunder demostró por qué es uno de los equipos más en forma: un parcial de 22-0 en la segunda mitad aniquiló a los Bulls (131-113) con 25 tantos de Shai Gilgeous-Alexander. Por su parte, los Raptors se reencontraron con el triunfo ante los Pelicans (119-106) gracias a los 23 puntos y 12 asistencias de Scottie Barnes.

Kevin Durant ataca de nuevo

La noche también dejó noticias en Texas y California. Los Mavericks cortaron su sangría de cinco derrotas seguidas al ganar en Portland (100-93) con Marvin Bagley III y Cooper Flagg combinándose para 50 puntos. En Memphis, los Rockets de Kevin Durant (25 puntos) y Jabari Smith Jr. (21 puntos y 16 rebotes) se consolidaron en la sexta plaza del Oeste. Por último, los Lakers pasaron por encima de los Nets (116-99) de la mano de un Luka Doncic imparable, que encadenó su duodécimo partido seguido anotando al menos 30 puntos, mientras que Golden State remontó in extremis ante los Wizards (131-126) con 28 tantos de Porzingis.