Charlotte destapa la realidad de los Knicks y deja estupefacta a la NBA

La franquicia de Carolina del Norte es la gran historia de la actual temporada en la competición estadounidense al pasar del pozo más hondo a ser un rival a tener en cuenta para casi todo

No estábamos preparados para esto. Oklahoma, Denver, New York, Houston... En octubre estaba claro qué equipos debían estar en la pelea por el anillo y cuáles parecían destinados a seguir viviendo en el ostracismo a la espera de poder sacar cabeza; sin embargo, los Charlotte Hornets han roto todas las reglas al pasar del negro al blanco sin aviso (y a mitad de temporada), algo que anoche subrayaron de la mejor manera posible, venciendo con autoridad a los Knicks (114-103) para destapar todas las carencias de estos y de paso mandar un rotundo mensaje a la NBA: no me conformo con nada.

Porque los de Carolina del Norte son mucho más que una moda. Al principio pareció algo simpático verles pasar de tener un triste balance de 13-25 allá por los albores del mes de diciembre a ganar nueve partidos. Después empezó a hablarse de que eran un buen equipo que podría entrar claramente en el play-in e incluso terminar accediendo a playoffs. Pero claro, es que nos hemos plantado a tres semanas de la postemporada y el aroma ha pasado a equipo candidato a pelear de tú a tú con cualquier rival de la Conferencia Este, incluidos Detroit Pistons y Boston Celtics.

Talento, defensa... y a jugar

Lo de anoche fue una nueva demostración de que estos Hornets son un equipo con todas las letras. Su entrenador, Charles Lee, ya comentó en pretemporada que querían llegar a ser un ganador y que para lograrlo el único camino posible era la defensa. Consciente del talento que tenía entre manos, tuvo a sus chicos aprendiendo un auténtico book de jugadas defensivas que en noches como la recién pasada han permitido maniatar a un gran equipo como el neoyorquino, mientras sus pupilos además clavaban canastas sin descanso para no dar opción al contrincante.

¿Nombres propios? El primero que sobresale es el de Kon Knueppel, un novato de 20 años que es cualquier cosa menos eso cuando salta a la cancha. Esta pasada madrugada ha firmado una gran actuación de 26 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias. Y hay mucho más, ya que junto a él tenemos a LaMelo Ball y Brandon Miller formando uno de los mejores juegos exteriores de la Liga. Con ellos y una madurez que asusta han batido a todo un candidato al campeonato como Nueva York, conjunto al que no le ha salvado ni los 26 tantos y 13 pases de canasta de Jalen Brunson.

El resto de la jornada NBA

Con solo tres partidos disputados hemos tenido pleno de victorias locales, ya que los Detroit Pistons no han tenido piedad con los New Orleans Pelicans al batirles por 129-108 con un doble-doble de 30 puntos y 11 rebotes de Jalen Duren. En el otro encuentro, celebrado en Florida, los Orlando Magic han roto una nefasta racha de seis derrotas consecutivas al imponerse a los Sacramento Kings por 121-117 con 30 puntos de Paolo Banchero.