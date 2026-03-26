Luka Doncic toma carrerilla para el MVP

Otra exhibición del esloveno y los Lakers recuperan la senda ganadora; victoria de los Celtics ante los líderes Thunder y nueva derrota de los Rockets

Derrota de los dos primeros, golpe de los Celtics, victoria de los Lakers y los Nuggets, derrota de los Rockets… La NBA vivió una jornada de lo más interesante, que puede ser trascendental para el futuro y aunque no cambia nada en el liderato del campeonato sí clarifica un poco más la lucha por las segundas posiciones.

Los Boston Celtics confirmaron que, con el regreso de Tatum, vuelven a ser un serio aspirante al anillo y, tras cortar la racha de 12 victorias seguidas de los Oklahoma City Thunder, mantiene la distancia con los Knicks y se acerca un poco a unos Detroit Pistons que aún están lejos.

Los Pistons, de hecho, perdieron en casa ante un clásico rival como son los Atlanta Hawks, que suben hasta la quinta posición en el Este después de ganar su tercera victoria consecutiva.

Los que perdieron comba fueron unos Cavaliers que venían de jugar la noche anterior y pagaron el esfuerzo ante unos Miami Heat que quieren entrar también en los 'play offs', de los que sólo les separan una victoria.

Luka Doncic, camino del récord y de un premio NBA

Los que volvieron a ganar tras el paréntesis que supuso en su racha la derrota ante los Pistons fueron Los Angeles Lakers. Los angelinos superaron a domicilio a unos luchadores Indiana Pacers por 137-130 con un Luka Doncic que se fue a los 43 puntos.

La estrella de los Lakers está cada día más cerca de acabar la temporada como máximo anotador. Éste es su decimocuarto encuentro con mas los 40 puntos -está a dos del récord de LeBron-, lleva 11 consecutivos con 30 o más y, como suele acontecer, fue clave para que su equipo despegara con 21 puntos en el primer cuarto. Al final, a los 43 puntos añadió 6 rebotes y 7 asistencias en 37 minutos.

Junto a él brilló LeBron James, con 23 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias. Mientras que Austin Reaves contribuyó con 25 puntos y Jaxon Hayes, con 21 puntos y 10 rebotes. Pascal Siakam, con 20 puntos, fue el máximo anotador de los Pacers.

Los Celtics y Hugo González siguen ganando

En el gran duelo de la jornada, los Boston Celtics alzaron la voz al ganar por 119-109 a los Oklahoma City Thunder, quienes llevaban 12 victorias consecutivas. Lo hicieron con un gran Jaylen Brown, autor de 31 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias, y con los 19 puntos, 12 rebotes, 7 asistencias y 3 robos d Jayson Tatum.

El español Hugo González, como siempre, cumplió en los pocos minutos que lo tuvieron en pista. En esta ocasión, sólo estuvo nueve, pero pudo anotar una canasta de dos intentos y a eso añadió 2 rebotes.

Resultados NBA hoy 26 de marzo

Detroit Pistons 129-130 Atlanta Hawks

Indiana Pacers 130-137 Los Angeles Lakers

Philadelphia 76ers 157-137 Chicago Bulls

Boston Celtics 119-109 Oklahoma City Thunder

Cleveland Cavaliers 103-120 Miami Heat

Memphis Grizzlies 98-123 San Antonio Spurs

Utah Jazz 110-133 Washington Wizards

Minnesota Timberwolves 110-108 Houston Rockets

Denver Nuggets 142-135 Dallas Mavericks

Golden State Warriors 109-106 Brooklyn Nets

Portland Trail Blazers 130-99 Milwaukee Bucks

Los Angeles Clippers 119-94 Toronto Raptors