La NBA aprueba la creación de dos franquicias en Seattle y Las Vegas

La competición estadounidense abre la etapa en la que se abre a ofertas de diferentes grupos inversores para dar forma a las nuevas franquicias

La expansión de la NBA sigue su curso natural. Tal y como se esperaba desde que se anunció la votación por parte de la Junta de Propietarios, el sí a tener nuevas franquicias en Las Vegas y Seattle ha sido rotundo y desde ya se inicia la exploración –búsqueda de inversores– para constituir esos dos nuevos equipos que comenzarían a competir en la temporada 2028-29.

"La votación refleja el interés de la junta en explorar una potencial expansión en Las Vegas y Seattle, dos mercados con una gran historia de apoyo al baloncesto de la NBA", expresa el comisionado de la NBA, Adam Silver, en un comunicado.

Lo cierto es que estamos ante un paso muy masticado por parte de la competición estadounidense, la cual ha contratado al banco de inversión PJT Partners como un consejero estratégico para evaluar los mercados, infraestructuras y las implicaciones económicas de la expansión. Nada se está haciendo sin dar pasos seguros, ya que la NBA llevaba años estudiando la posibilidad de ampliar el número de franquicias de las actuales 30 a 32 y esta votación supone el primer paso para que se materialice.

Seattle, el regreso de un clásico

Tal y como ilustramos en esta noticia, los Seattle Supersonics –sería un sorpresón que no recuperasen tal nombre– fueron uno de los equipos más queridos durante años y años de la NBA. Duraron hasta el curso 2007-08, y no porque desaparecieran, sino porque se trasladaron a Oklahoma City para ser los hoy conocidos como Thunder. Exacto, los actuales campeones.

Antes de ese traslado, fueron campeones en 1979, en una época más reciente maravillaron con Sean Kemp y Gary Payton como estrellas –Finales incluidas ante los Chicago Bulls de Michael Jordan– y eligieron en el draft de 2007 a un tal Kevin Durant.

Las Vegas, el enclave de la polémica

Mientras la NBA se ha visto rodeada de escándalos relacionados con las apuestas, sobre todo en lo que a filtración de información se refiere, paralelamente ha ido ganando peso Las Vegas como esa ciudad en la que la competición debía expandirse. No sorprende, ya que anteriormente lo han hecho las otras grandes ligas de Estados Unidos.

Resumuedo, la Ciudad del Juego ha recibido recientemente a una franquicia de NFL, los Raiders, y está ultimando los trámites para tener su equipo de la MLB (Grandes Ligas de béisbol), los Atléticos, que tenían su histórica sede en Oakland. Las Vegas también tiene su propio equipo de hockey sobre hielo, los Golden Knights, y de la WNBA, las Aces, que han conquistado tres títulos en los últimos cuatro años. La última vez que la NBA amplió el número de sus franquicias fue en 2004, cuando se agregó un equipo en Charlotte tras la marcha de los Hornets a New Orleans.