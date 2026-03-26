La NBA da carpetazo a la petición de Cade Cunningham

El base de los Detroit Pistons sufrió un colapso pulmonar hace 10 días y está por ver en qué momento podrá volver a las pistas

Era previsible. Pese al revuelo causado a lo largo de esta campaña NBA con el mínimo de 65 partidos disputados para acceder a los premios, el comisionado de la competición estadounidense, Adam Silver, ha defendido a capa y espada tal norma frente a ataques tan directos como el del agente de Cade Cunningham. Así es. Lejos de mostrarse prudente, Jeff Schwartz de Excel Sports pide de manera directa que se haga una excepción con la estrella de los Detroit Pistons.

“Cade ha tenido una temporada digna de ser elegido en el primer equipo All-NBA. Si no alcanza el umbral arbitrario de partidos disputados debido a una lesión legítima, eso no debería descalificarlo para un reconocimiento que claramente se ha ganado a lo largo de la temporada. La Liga debería premiar la excelencia y no imponer límites rígidos que ignoran el contexto. Se debe hacer una excepción”, apuntaba en declaraciones a ESPN.

Cunningham, quien hasta la fecha ha disputado 61 partidos, sufrió recientemente un colapso pulmonar que le ha apartado de las canchas por tiempo indeterminado. La franquicia de Michigan espera que pueda volver antes del comienzo de los playoffs, pero no es nada seguro. Mientras, la NBA da carpetazo al asunto a través de su comisionado, un Adam Silver al que no le tiembla la mano.

“No estoy listo para decir en este momento que es algo que no funciona. Sí funciona… No se puede decir que, porque haya una sensación de injusticia con un jugador, que la regla no funciona”, sentencia Silver en declaraciones también a ESPN.

De tanking y derechos televisivos

Más allá de que en el presente haya perjudicados o no, la realidad es que la mencionada regla se creó tras constatarse que los equipos daban descanso indiscriminado a sus estrellas, incluyendo partidos que se televisaban a nivel nacional.

En ese momento todos estuvieron de acuerdo. Los jugadores no vieron ninguna locura en tener que disputar 65 encuentros y que ello fuese unido a poder conseguir premios que a su vez tienen repercusión en sus contratos, ya que en algunos casos puede haber una diferencia de hasta unos 50-60 millones de dólares para una súper estrella. Ahora no gusta, pero en su día todos aceptaron jugar a esto con las mismas reglas.

Por último, la Liga también hizo uso de este movimiento para intentar frenar en parte el tanking, ya que sentar a estrellas cuando estas necesitan jugar para ganar más dinero no es en caso alguno una opción.