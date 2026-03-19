Unos Lakers sin piedad machacan a Kevin Durant por partida doble

Luka Doncic firma 40 puntos para que los californianos se asienten en la tercera plaza de la Conferencia Oeste tras ganar siete partidos de manera consecutiva

¿Pueden ser los Lakers campeones? Eso es lo que se preguntan muchos, y con razón. Hablar de Luka Doncic y LeBron James evoca a lo más grande en el mundo del baloncesto y, pese a que por momentos parecía que no cuadraban, estamos llegando al momento culmen de la temporada con los de oro y púrpura haciendo su mejor baloncesto en años, uno que se traduce en siete victorias consecutivas, incluyendo un doble golpe a todo un MVP como Kevin Durant.

Así es. Lejos de bajar el rendimiento ante duros rivales, los californianos se han plantado en partidos seguidos en el Toyota Center de Houston para dejar a los de Texas casi sin opciones de aspirar a la tercera plaza. dela Conferencia Este y, de paso, dejarles claro que están lejos de lo que pretenden ser.

Porque estos Lakers son una roca. J.J. Redick ha logrado que al enorme talento que atesoran le sumen un innegable esfuerzo que se traduce en ser una de las mejores defensas de la Liga mientras que Doncic dan rienda suelta a su magia para clavar 40 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias a unos Rockets que quedan a la deriva en un mar de dudas.

La suma de LeBron James, el éxito definitivo

Había miedo. Los angelinos dieron el paso al frente con LeBron en la banda. Una lesión tuvo al rey fuera de juego un par de semanas y justo en ese momento todo empezó a funcionar; tanto es así que se llegó a hablar de si el equipo era mejor sin el ganador de cuatro anillos. Pues no, con él todo alcanza otra dimensión.

Esta pasada madrugada James nos ha recordado que la magia también corre por su venas al lograr 30 puntos con un casi perfecto 12 de 13 en tiros de campo. No es que ese vaya a se su rendimiento cada vez que salte a la cancha, pero sí aclara que a sus 41 años siempre será un factor a favor para quien lo tenga en sus filas.

Nikola Jokic presenta su 'dimisión'

Si bien el gran momento de Lakers se lleva todos los titulares, no podemos pasar por alto el hundimiento de unos Denver Nuggets que un año más parecen abocados a ser ese aspirante que se queda por el camino de motus propio. Esta noche no solo han perdido, sino que lo han hecho en cancha de unos Memphis Grizzlies que hace tiempo que caminan 'en chanclas' por la temporada. ¿Nikola Jokic? 29 puntos, 14 rebotes y 9 asistencias, pero con hasta 10 pérdidas.

Resultados de la noche en la NBA

Boston Celtics 120 - 99 Golden State Warriors

Brooklyn Nets 92 - 121 Oklahoma City Thunder

Indiana Pacers 119 - 127 Portland Trail Blazers

Chicago Bulls 109 - 139 Toronto Raptors

Minnesota Timberwolves 147 - 111 Utah Jazz

New Orleans Pelicans 124 - 109 LA Clippers

Dallas Mavericks 120 - 135 Atlanta Hawks

Houston Rockets 116 - 124 Los Angeles Lakers