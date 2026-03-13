Hugo González tutea a un Gilgeous-Alexander que acaba con el mito Wilt Chamberlain

Protagonismo del español en el triunfo in extremis de los Thunder ante los Celtics; 51 puntos de Doncic, otro triple doble de Jokic y gran actuación sin premio de Giannis Antetokounmpo

Oklahoma City Thunder afianzó su liderato en el Oeste y en el global de la NBA con un triunfo ante uno de los equipos más en forma, unos Celtics que ahora ven más comprometido su segundo puesto en el Este mientras observan cómo los Pistons se alejan. Para los Thunder, además, la victoria les da un respiro, ya que sus perseguidores, los San Antonio Spurs, caían ante los Denver Nuggets y pierden muchas opciones de arrebatarle el primer puesto en el Oeste.

La jornada plasmó el buen momento de Los Angeles Lakers, quienes volvieron a ganar por cuarto partido seguido. En este caso, con una paliza ante los decaídos Chicago Bulls con 51 puntos de Doncic, que aúpa a los Lakers a la tercera posición del Oeste. Ahora mismo se repetiría su duelo ante los Timberwolves de los pasados 'play offs'. Igual que hace una semana. Sin embargo, hace unos días los terceros eran los Wolves y los sextos los Lakers y, en tan poco tiempo, todo ha cambiado en el Oeste de forma radical.

Y también aclaró la buena situación de unos Miami Heat que ya han alcanzado zona de 'play off' en el Este y no la quiere soltar. Los de Florida superaron a unos Bucks que no han mejorado ni con el regreso de Giannis Antetokounmpo.

Hugo González se encargó de Gilgeous-Alexander

El gran partido de la jornada fue el que enfrentó a Oklahoma City Thunder y a los Boston Celtics, que vencieron los primeros por 104-102, pero que dominaron los segundos durante la mayor parte del mismo. Y eso que Jayson Tatum descansó.

Los Celtics, con un gran Jaylen Brown, metieron el miedo en el cuerpo a los líderes de la NBA, pero Gilgeous-Alexander volvió a ser clave para que su equipo saliera indemne de esta situación y se fue hasta los 35 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias. Con ello, alcanzó los 127 partidos con 20 puntos o más consecutivos y superó un récord que tenía 63 años y que poseía Wilt Chamberlain.

"Todos los récords y logros son geniales, pero no importan si no ganas, y eso era lo único en lo que pensaba. Hasta ese momento (cuando llegó a 20 puntos) estaba teniendo un partido terrible, terrible. Si hubiéramos perdido, me habría molestado", indicaba el líder de los Oklahoma City Thunder.

Hugo González tuvo mucho protagonismo en el encuentro y cumplió con creces con su cometido. El jugador madrileño disputó 28 minutos, en los que anotó 11 puntos (4 de 7 en tiros de campo y 1 de 2 en triples), cogió cinco rebotes, robó dos balones, puso un tapón y dio una asistencia.

Doncic, a una asistencia del triple doble

En cuanto a nombres propios. Luka Doncic, con sus 51 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias fue el gran protagonista de la noche y ayudó a los Lakers a seguir ganando. De igual forma que los 43 puntos y 7 rebotes de Devin Booker le sirvieron a los Phoenix Suns para vencer y mantenerse en la pelea. Nikola Jokic, con su 26 triple doble de la campaña (31 puntos, 20 rebotes y 12 asistencias) ayudó a que su equipo sorprendiera a los Spurs. El que también se marcó un partidazo fue Giannis Antetokounmpo (31 puntos y 6 rebotes), pero los Milwaukee Bucks no levantan cabeza y cada vez tienen más difícil el 'play-In'.

Resultados NBA hoy 13 de marzo

Detroit Pistons 131-109 Philadelphia 76ers

Indiana Pacers 108-123 Phoenix Suns

Orlando Magic 136-131 Washington Wizards

Atlanta Hawks 108-97 Brooklyn Nets

Miami Heat 112-105 Milwaukee Bucks

Memphis Grizzlies 112-120 Dallas Mavericks

San Antonio Spurs 131-136 Denver Nuggets

Oklahoma City Thunder 104-102 Boston Celtics

Los Angeles Lakers 142-130 Chicago Bulls