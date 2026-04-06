Luka Doncic toma una drástica decisión para salvar la temporada

El jugador esloveno aún mantiene la esperanza en recuperarse físicamente para estar en los playoffs con la organización angelina

¿Rendirse? Para nada. Si bien tras caer lesionado se podía ver la decepción en la cara de Luka Doncic, tal pesadumbre le ha durado lo justo y ya está manos a la obra para que la distensión sufrida en el isquiotibial izquierdo no signifique el final de su temporada.

Para lograr tal objetivo, nada sencillo al tratarse de una dolencia que suele suponer un mes de recuperación, la estrella de Los Angeles Lakers, tras consultar con los galenos de los Lakers y su propio equipo médico, ha decidido viajar a Europa para recibir un tratamiento especializado enfocado a recortar plazos en su recuperación; informa ESPN.

El agente de Luka Doncic, Bill Duffy de WME Basketball, afirma que Doncic está motivado para regresar con la organización californiana durante los playoffs, un objetivo que comparte con Austin Reaves, quien se encuentra de baja por una lesión de grado 2 en el oblicuo izquierdo.

Aunque el deseo es firme, que se vea convertido en realidad no será nada sencillo. Ya es seguro que los Lakers comenzarán la postemporada sin los dos mencionados jugadores, por lo que el objetivo es no caer eliminados a las primeras de cambio para darles margen a volver. "Ambos jugadores intentarán regresar y nuestro trabajo es extender la temporada para que puedan hacerlo", señala el entrenador de los Lakers, JJ Redick.

La primera consecuencia de la baja de Luka Doncic

Mientras Doncic ultimaba su plan de tratamiento, los Lakers disputaron su primer partido tras 48 horas devastadoras en las que fueron arrollados por los campeones defensores y perdieron a dos de sus mejores jugadores por lesiones importantes. Los Ángeles cayó derrotado por 134-128 ante Dallas Mavericks y ya se vieron las primeras costuras.

Para ser exactos, los de oro y púrpura permitieron 41 puntos en el primer cuarto, mientras el novato estrella de los Mavs, Cooper Flagg, anotaba19 de sus 45 puntos en ese periodo. Reaccionaron a lo largo del partido, peor no les alcanzó para remontar.

LeBron James toma la palabra

Autor de 30 puntos, 15 asistencias y 9 rebotes, LeBron James deja claro que les toca apretar a la hora de defender el aro propio para evitar que todo el trabajo realizado hasta la fecha se marche al traste. "Creo que todos sentíamos que estábamos en un buen ritmo. Para que podamos jugar al nivel que queremos, tenemos que mejorar en defensa", avisa.

Respecto a las lesiones de Doncic y Reaves, El Rey admite que no ha sido fácil de encajar. "Tomé una siesta después del entrenamiento y me desperté con esa noticia; fue como otro golpe. Fue un golpe al corazón, obviamente, y al pecho y al cerebro con Luka... Pero recibimos la noticia bastante rápido, y AR... Sabíamos que le iban a hacer una resonancia magnética, pero me desperté de la siesta ayer y vi la noticia, y pensé: 'Mierda'. Ese fue literalmente mi tono", sentencia.