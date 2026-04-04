Los Lakers confirman el desastre con Luka Doncic

El jugador esloveno sufre una lesión en el músculo femoral y su presencia en el inicio de los playoffs está más que en entredicho

El golpe ha sido inmenso. Tras semanas en las que Luka Doncic y los Lakers parecían haber encontrado el rumbo para ser un muy buen equipo, de pronto todo ha saltado por los aires. Jugando contra Oklahoma City Thunder, y pese a estar recibiendo una paliza, el genio esloveno siguió sobre la cancha y se acabó rompiendo. Sus gestos de dolor eran claros y el miedo de los angelinos bien fundado, ya que en las últimas horas hemos conocido que sufre una rotura parcial de segundo grado del músculo femoral, que estará un mínimo de tres semanas de baja y que se pierde casi seguro primera ronda de playoffs… ¡Tragedia!

Lo más duro no es ya la lesión de Doncic, sino el momento en el que llega. En marzo se había ido a un absurdo promedio de 37,5 puntos y se podía incluso defender que estaba haciendo el mejor baloncesto de su carrera. Pues bien, justo ahí ha llegado el tortazo.

Pese a que se da casi por seguro que no podrá estar en el inicio de los playoffs de la NBA –comienzan el 18 de abril–, los Lakers por ahora solo han confirmado que su estrella no estará disponible en los cinco partidos finales de temporada regular, abriendo la puerta a una baja indefinida que irán vigilando prácticamente día a día. El problema llegados a este punto es que incluso si estuviese para jugar en la postemporada, podría hacerlo mermado.

Luka Doncic, los 65 partidos y los premios

Si bien la lesión impedirá que Doncic alcance el umbral de 65 partidos necesario para ser elegible para los premios de fin de temporada, su agente, Bill Duffy de WME Basketball, ha asegurado a Shams Charania de ESPN que solicitará un "Recurso por Circunstancias Extraordinarias" en nombre de su cliente. Por cierto, Luka suma 64 encuentros...

"Esta temporada Luka Doncic ha rendido a un nivel histórico, liderando la liga en anotación, llevando a los Lakers al tercer puesto de la Conferencia Oeste y colocándose en el centro de una de las carreras por el MVP más reñidas que se recuerdan. Para asegurar que los increíbles logros de Luka esta temporada sean debidamente reconocidos y que pueda ser considerado para los premios de fin de temporada de la liga, tenemos la intención de solicitar una 'Excepción por Circunstancias Extraordinarias' a la regla de los 65 partidos", sentencia Duffy.

El final de regular season de los Lakers

Los Lakers, actualmente terceros en la Conferencia Oeste, ya aseguraron su pase a los playoffs y tienen pendientes en su calendario un partido como visitante contra los Dallas Mavericks, un partido en casa contra los Thunder, un partido como visitante contra los Golden State Warriors y partidos en casa contra los Phoenix Suns y los Utah Jazz.

Los Ángeles aventaja por un partido al cuarto clasificado, Denver, por dos partidos y medio al quinto clasificado, Houston Rockets, y por tres partidos y medio al sexto clasificado, Minnesota Timberwolves. Los Lakers también tienen la ventaja en caso de empate contra estos tres equipos, al haber ganado la serie de la temporada regular contra cada uno.