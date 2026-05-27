La decisión clave de LeBron James: linea roja para los Cavaliers y sorpresa para los Lakers

El ganador de cuatro anillos encara el verano más incierto de su carrera, ya que además de ser agente libre llega a tal momento sin tener idea alguna sobre cuál será su nuevo destino y en qué condiciones

Decir que la bola está en el tejado de LeBron James es quedarse cortos. Si en anteriores momentos de su carrera ha tomado decisiones trascendentales, ahora le toca la última y quizás más emotiva, una que marcará el cierre de su trayectoria una vez que parece haber descartado la retirada. Pues bien, ha marcado una línea roja con la que marcar el camino a los posibles pretendientes, incluyendo a los Cleveland Cavaliers y a Los Angeles Lakers.

Uno de los puntos clave en el siguiente paso del Rey tiene un importante matiz económico. Tras estar o bordear el máximo salarial durante toda su carrera, ahora se ha abierto la puerta a un nuevo escenario en el que su firma podría pasar por una reducción salarial. O al menos eso parecía.

Según informa Brian Windhorst de ESPN, LeBron aún no ha decidido cuál desea que sea el equipo con el que cerrar el círculo, pero sí tiene claro que quien desee contratarle deberá pasar por caja, ya que no piensa acometer rebaja salarial alguna, al menos para volver a los Cleveland Cavaliers.

Las opciones de Cleveland con LeBron James

Aún queda mucha tela por cortar. Aunque es estos momentos parezca que un regreso a la franquicia de Ohio está muy lejos, siempre cabe la posibilidad de que esta dé forma a algún movimiento con el que hacerse con sus servicios sin que para ello deba ganar James mucho menos.

La opción más factible sería llevar a cabo un sign-and-trade con los Lakers. En ese caso, los Cavs deberían enviar a tierras californianas algunos salarios con los que igualar el que firmase James. Otro camino es simplemente cerrar traspasos para tener espacio salarial y completar su contratación como puro agente libre, si bien esta se ve más difícil, dada la determinación de seguir con Donovan Mitchell y James Harden en plantilla.

La importancia del acomodo familiar para el Rey

LeBron James aún tiene mucho baloncesto por delante. Sin contar con la presencia de Luka Doncic en playoffs, El Rey se ha ido a un promedio de 23,2 puntos, 6,7 rebotes y 7,2 asistencias en 38,4 minutos por noche. Por tanto, no extraña que entienda que por sus servicios hay que seguir pagando.

En todo caso, y pese a la importancia del dinero, lo que tiene meridianamente claro James es que por encima de todo pondrá a su familia. Ese dato es el que hace suponer a varios periodistas estadounidenses que la predilección del alero de 41 años es seguir en los Lakers, por lo que para continuar allí sí podría aceptar que sus emolumentos no fuesen tan elevados. Y sí, en los Lakers sorprende (en parte) que para seguir con ellos sí se pensase una importante rebaja salarial.