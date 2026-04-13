El último que iba quinto con 46 puntos en la jornada 31ª y acabó quinto fue... el Sevilla

El tropiezo del Celta en casa contra el Oviedo ha dado una vida extra a los verdiblancos en pos de la cotizada quinta plaza

Cáceres, en el Espanyol-Sevilla de la última jornada de la 10/11; a la derecha, la celebración de Abde en Pamplona este domingo.IMAGO

La presente edición de LaLiga 25/26 está resultando impredecible. Tanto es así que, por ejemplo, el Real Betis lleva diez jornadas consecutivas siendo quinto, pese a que en las siete últimas no ha conseguido ganar, firmando un decepcionante 5 de 21. La otra forma de verlo es que, de haber vencido en 2-3 partidos de esta fase, los de Manuel Pellegrini prácticamente habrían certificado su candidatura a ese billete extra para la Champions League. El caso es que el perfil especializado @LaLigaenDirecto, que ha elaborado un modelo predictivo que realiza 100.000 simulaciones en cada caso, otorga ahora casi un 62% de posibilidades a los verdiblancos de terminar quintos.

Baja su máximo rival en esta pugna, el RC Celta, al 17,47% tras su inesperada derrota en casa (0-3) contra el otrora colista Real Oviedo, que permite al Real Betis despegarse a dos puntos pese a no haber pasado del 1-1 en Pamplona con el CA Osasuna. Una extraña situación que solamente tiene un precedente, como recuerda la misma fuente. Y no puede ser más especial: el Sevilla FC. Así las cosas, el eterno rival es la única escuadra que iba quinta con 46 puntos en la jornada 31ª y terminó en la misma posición, sellando su pasaporte, claro está, en concreto para la Europa League.

Adiestraba a aquella plantilla en la 10/11 un Gregorio Manzano que había relevado pronto a Antonio Álvarez, sustituto el curso anterior a la postre de Manolo Jiménez para acabar ganando la Copa del Rey. Eliminado en semifinales del torneo del K.O. por el Real Madrid y fuera de la UEL en segunda ronda contra el Oporto (por el valor doble que imperaba entonces para los goles en campo contrario), los blanquirrojos se centraron en LaLiga, con catorce jornadas postreras sin distracciones en las que no encajó más que cuatro derrotas, ganando en las dos finales a Real Sociedad y RCD Espanyol para completar el hito.

Sólo un equipo fue a Champions tras encadenar siete jornadas sin ganar

El único club en la historia de LaLiga que estuvo, como ahora el Real Betis, siete jornadas sin ganar y terminó jugando el equivalente a la Champions League fue el Real Madrid de la 99/00. Aquel equipo, recuerda Fran Martínez, llegó a estar 15º en la jornada 15 a un punto del descenso (ganó el título el Deportivo de La Coruña, que ya mandaba por entonces) y completó una secuencia de sólo un triunfo en trece fechas, pero triunfó.

De esta forma, aunque acabó quinto y habría ido a la Copa de la UEFA, el conjunto merengue, con Vicente del Bosque sustituyendo a John Benjamin Toshack, ganó la Copa de Europa en París al Valencia CF (3-0) y, por ende, se clasificó para la siguiente edición de la máxima competición continental.