El ya ex colista Oviedo asalta Balaídos y echa un cable a los de Pellegrini

Lejos de perder la quinta plaza, que habría sido de los celestes en caso de triunfo, los verdiblancos se alejan un punto más de su inmediato perseguidor y ya tienen dos de colchón tras la goleada carbayona

El fútbol es una cosa de locos. El Real Betis, que lleva siete jornadas sin ganar en LaLiga (dos meses mal contados, desde que lo hizo en Palma de Mallorca) y apenas ha sumado cinco puntos de los últimos 21, no sólo no ha perdido la privilegiada quinta plaza, que ahora mismo sigue dando derecho a un billete extra para la Champions League, sino que, pese a empatar en Pamplona ante el CA Osasuna, distancia en una unidad más (ya son dos) a su inmediato perseguidor, el RC Celta, que sólo tenía que vencer esta tarde al colista de Primera división, el Real Oviedo, para desbancarlo.

Tras el fiasco en Balaídos contra otro de abajo como el Deportivo Alavés, que levantó un 3-0 para terminar ganando 3-4, el equipo de Claudio Giráldez se redimió en Mestalla con un 1-2 ante el Valencia CF para cercar a los heliopolitanos, aunque recibió un mazazo el pasado jueves en Fribugo encajando un 3-0 que prácticamente le deja sin opciones de pasar a las semifinales de la Europa League. Como consuelo, antes de intentar el próximo 16 de abril la hazaña de remontar contra los alemanes, el conjunto vigués tenía a tiro de victoria ese ilusionante peldaño número 5, aunque ha naufragado inesperadamente de nuevo ante su público.

De esta forma, el Real Oviedo se ha impuesto con contundencia al RC Celta (0-3) con un doblete de Fede Viñas y un tanto tempranero de Alberto Reina. Incluso, el meta local Ionut Radu salvaba bajo palos un remate a quemarropa de Javi López que podía haber sido el tercero en ese momento y el cuarto a la larga. El asedio final de los gallegos apenas generó peligro real sobre la meta de Aarón Escandell, que sí se lució en el 84 ante un testarazo ajustado de Ferrán Jutglà, pero poco más. En realidad, ha sido una segunda mitad más o menos plácida para los carbayones.

Un aviso, todavía no preocupante, para el Sevilla por abajo

El triunfo del Sevilla FC sobre el Atlético de Madrid permite a los de Luis García Plaza salvar su primer 'match ball' del curso, puesto que las victorias de Elche CF y RCD Mallorca le habrían mandado al hoyo inexorablemente. Ahora, el cuadro nervionense tiene un mínimo colchón de dos puntos sobre el descenso antes de visitar el jueves 23-A al Levante UD en otra final anticipada por la permanencia. El éxito del Real Oviedo no preocupa todavía en demasía a los blanquirrojos, que mantienen siete puntos de ventaja a falta de siete jornadas para el final, con el duelo directo ganado además.

Por su parte, los granotas son los nuevos colistas de Primera, aunque, de vencer este lunes al Getafe CF, se pondrían a cinco unidades de los andaluces, que podrían ser dos (con el 'goal-average' particular a favor) si se imponen en la intersemanal. De momento, eso sí, fútbol-ficción.