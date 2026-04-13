Los Raptors dan el último golpe y queda definido el 'play off' y 'play-in' de la NBA

El equipo de Toronto gana y le quita la quinta plaza en el Este a los Hawks, que ahora se enfrentarán a los Knicks en las eliminatorias de cuartos de final

Tras una penúltima jornada en la que los Lakers le ganaron la posición a los Rockets y tendrán ventaja de campo en la eliminatoria que les enfrentará en 'play off', la última jornada de la temporada regular de la NBA no vivió sorpresas en el Oeste, ganaron todos los que tenían que ganar y, con ello, se mantuvieron las principales posiciones en esta conferencia, donde también se vivirá un interesante duelo de cuartos entre los Denver Nuggets y los Minnesota Timberwolves.

Sí que hubo cambios en el Este. Los Raptors se jugaban la última plaza de 'play off', aunque también tenían opciones de acabar quintos. El equipo de Toronto cumplió con su parte y venció con claridad a los Brooklyn Nets. Además, se encontró con que los Orlando Magic, que les podían superar, también perdían contra unos Boston Celtics que no se jugaban nada. La campanada llegó con la paliza de los Miami Heat ante los Atlanta Hawks, que permite a los Raptors acabar quintos en el Este y relegar a los Hawks a la sexta plaza.

Con estos resultados, los New York Knicks, terceros en el Este, se cruzarán con los Hawks en cuartos de final del 'play off', mientras que los Raptors se cruzarán con los Cleveland Cavaliers, con ventaja de campo para estos últimos.

El 'play-in' arranca el martes

En cuanto a los duelos de 'play-in'. En el Este, los Magic se enfrentarán a los Philadelphia 76ers y el ganador será el rival de los Celtics; mientras que el perdedor se jugará la plaza ante el vencedor del duelo entre los Charlotte Hornets y los Miami Heat. El ganador de este duelo será el rival de los Detroit Pistons.

En el Oeste, los que se jugarán ser rivales de los San Antonio Spurs serán Phoenix Suns y Portland Trail Blazers. Y, el que pierda, se enfrentará por la última plaza de 'play off' al ganador del choque entre los Clippers y los Warriors. Precisamente, ese duelo se ha vivido ene esta última jornada, con un ajustado triunfo para el equipo angelino. El que gane este último duelo será el rival de los Oklahoma City Thunder en los 'play offs'.

Las eliminatorias comienzan este martes -miércoles ya en España- con los duelos entre los Hornets y los Heat por un lado y los Suns y los Trail Blazers por el otro.

Triples dobles de Banchero y Scottie Barnes

En cuanto a los protagonistas de esta última jornada de la temporada regular de la NBA destaca el inútil triple doble de Paolo Banchero, que no ayudó a que los Magic ganara en Miami. Sí fue útil el triple doble que también logró Scottie Barnes con los Raptors. Nikola Jokic estuvo en sus números ante los Spurs y Stephen Curry, pese a la derrota de los Warriors, afinó de cara al 'play-in'.

Hugo González se perdió la última jornada después de que los Celtics lo reservaran para que se recuperara de un problema en el pie.

Resultados NBA hoy 13 de abril

Boston Celtics 113-108 Orlando Magic

Cleveland Cavaliers 130-117 Washington Wizards

Indiana Pacers 121-133 Detroit Pistons

Miami Heat 143-117 Atlanta Hawks

New York Knicks 96-110 Charlotte Hornets

Philadelphia 76ers 126-106 Milwaukee Bucks

Toronto Raptors 136-101 Brooklyn Nets

Dallas Mavericks 149-128 Chicago Bulls

Houston Rockets 132-101 Memphis Grizzlies

Los Angeles Lakers 115-110 Golden State Warriors

Los Angeles Lakers 131-107 Utah Jazz

Minnesota Timberwolves 132-126 New Orleans Pelicans

Oklahoma City Thunder 103-135 Phoenix Suns

Portland Trail Blazers 122-110 Sacramento Kings

San Antonio Spurs 118-128 Denver Nuggets