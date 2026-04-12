Hugo González destroza los pronósticos en su primer año en la NBA: "Aquí se valora mucho"

El madrileño finaliza este lunes su primera temporada regular de la NBA y mira a los 'play offs' con ambición en una de las franquicias favoritas

Este lunes acaba la temporada regular en la NBA. Una campaña en la que los españoles han vivido las dos caras de la moneda. Santi Aldama ha tenido que lidiar con una lesión que le ha tenido media campaña fuera y su equipo no ha podido pelear por los 'play offs'; mientras que Hugo González ha tenido un debut en la competición con un importante impacto y batiendo récords históricos entre los novatos.

El ex del Real Madrid, para colmo, va a disputar los 'play offs' con el segundo mejor equipo del Este, unos Boston Celtics que tras el regreso de Jayson Tatum aparecen como candidatos serios al anillo de la NBA. No podía imaginar mejor inicio para un jugador que tuvo que elegir con 18 años si seguir en el Madrid desarrollándose o dar ya el salto. Esta última elección parece que fue la acertada.

"Yo pienso que aquí también me desarrollo. Estar en la NBA no significa que se acabe tu crecimiento. Es la mejor liga del mundo, pero sigo mejorando como jugador. Por suerte tengo un staff que me exige como si tuviera 30 años cuando entro a pista, pero sabe que tengo 19 y que cometeré errores. Es parte de apostar por un jugador en formación", afirma en una entrevista con Gigantes un Hugo González que ha sido valorado en la NBA, sobre todo, por los aspectos defensivos que ha sacado a relucir.

Hugo González tiene claro lo que valoran de él

"Aquí en Estados Unidos se tienen mucho en cuenta esas pequeñas batallas o esos pequeños detalles dentro del partido. Por ejemplo, has llegado por la espalda para impedir que reciba el jugador franquicia en ese momento... Esos detalles que, a lo mejor, en Europa pasaban un poco desapercibidos, aquí se valoran mucho", reconoce el madrileño, que ha sabido ganarse al público con ese esfuerzo. Y los analistas con su esfuerzo en esos pequeños detalles.

Hugo González explica a lo que se refiere. “Has estado aquí, has podido defender esto gracias a que tú estás en esta posición y no estás un paso más para allá, hemos podido conseguir que dé un pase, has llegado para que no tire ni penetre... Ese tipo de detalles", explica para añadir que luego se magnifica en las repeticiones. "Luego, se ven todos los días. Después de cada partido hay vídeo. Hay 82 partidos y ves cada momento, cada detalle, lo que supone. Se valora un poco más el detalle", admite el exjugador merengue.

Renunciar a la selección española, un acierto

El internacional español tenía claro a lo que iba. Por eso renunció a la posibilidad de ir con España al Eurobasket y se fue todo el verano a Boston para preparar su desembarco en la NBA. Y, una vez dentro, absorbe todo lo que puede en cada entrenamiento dentro de la franquicia de Massachusetts. "Yo estoy en la NBA ahora con 19 años, me sigo desarrollando como jugador. No he parado de desarrollarme ni mucho menos", avisa.

"Tengo todas las facetas de mi juego por mejorar: unas más y otras menos, pero todas por mejorar. Y eso pasa con el tiempo. Yo, cuando voy a entrenar, entreno aparte de las cosas que me van a poner en pista a día de hoy -defender, rebotear, jugar sin balón, meter los triples abiertos, lo que sea-, también trabajo en mi desarrollo personal como jugador. Y eso no se ve al día siguiente, pero cuando llega la oportunidad, poco a poco se va viendo el trabajo que has estado haciendo", explica el madrileño.

Hugo refleja la diferencia entre NBA y FIBA

Lo que sí tiene que admitir Hugo González es que se ha encontrado con un baloncesto muy diferente al que conocía. "El juego cambia mucho. Es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados en Europa. Es un juego más de lecturas, un poco más libre... dejando que opere el talento del jugador más que cualquier otra cosa. Sin dejar de lado la táctica como equipo y la búsqueda de ventajas, que es lo que busca cualquier equipo, pero es un juego más de buscar las lecturas, de buscar tu hueco en la pista y de aprovechar cualquier situación de ventaja, por pequeña que sea, para contribuir. Esa sería la principal diferencia", refleja.

La otra diferencia es los jugadores que tienes enfrente. "Yo he tenido la suerte de jugar en el Madrid con los mejores jugadores de Europa, y el año pasado con ocho, nueve, diez jugadores que han jugado en la NBA. Pero cuando juegas en la NBA estás jugando contra los mejores jugadores del mundo en ese momento. Entonces, quieras que no, cuando juegas contra los mejores siempre hay un nivel más", admite un jugador que va camino de convertirse en uno de esos grandes jugadores del mundo.