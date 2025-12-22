Hugo González alza la voz tras hacer historia en la NBA: "Es lo que todos me dicen..."

El jugador español ha sido clave en los últimos triunfos de los Boston Celtics, con los que juega cada vez más

Hugo González está tirando la puerta abajo en el equipo más laureado de la mejor Liga del mundo. Con su energía y la madurez que está mostrando a sus 19 años se está haciendo un hueco en la rotación de Joe Mazzulla en los Boston Celtics y ha sumado dos actuaciones antológicas en apenas 24 horas.

Si en la madrugada del sábado se quedaba en el Garden, ante los Heat, a un paso de alcanzar su primer doble doble en la NBA (10 puntos y 8 rebotes), apenas un día después, con un viaje a Toronto y cambio de país incluido, el jugador madrileño completaba su obra: 10 puntos, 10 rebotes y dos robos ante los Raptors, uno de los equipos más en forma de la NBA. Su impacto quedó claro no sólo con los puntos y rebotes, o con el habitual despliegue defensivo que ofrece cada noche el ex del Real Madrid. También quedó demostrado en el más-menos de su equipo con él en pista. No en vano, con Hugo González en el quinteto, los Celtics ganaron por 37 puntos. Traducido y viendo el marcador final (112-96) deja en evidencia que su participación fue clave para su equipo.

“Intento hacer todo lo que me pidan. Habrá noches mejores y peores, pero lo importante es estar mentalmente preparado para ayudar al equipo cuando se presente la oportunidad”, afirmaba el madrileño tras el partido, en declaraciones a NBC Sports Boston, donde dejaba claro que no se sentía fatigado pese a jugar casi 30 minutos durante dos noches consecutivas, en las que mantuvo esa intensidad que le caracteriza y con la que ayudó a su equipo.

“Intenté aportar energía desde el primer momento. Cuando el equipo está comprometido y todos juegan para que el compañero tenga éxito, es fácil mantener ese nivel. Es lo que todos me dicen: con 19 años no puedes estar cansado”, señala sobre esas dos actuaciones.

Sin Jaylen Brown, Hugo da un paso adelante

La segunda llegó sin la gran estrella de los Celtics, Jaylen Brown en pista, lo que permitió que otros compañeros, entre los que se encontraba Hugo González, asumieran más protagonismo. Aunque el español, con Brown, ya había demostrado frente a los Heat que merece esos minutos por sus capacidades defensivas. "No sé si es una habilidad o no. Simplemente intento jugar así porque es como me gusta hacerlo", añadió.

Este lunes, los Celtics se enfrentan al los Indiana Pacers en el Garden en un partido en el que Hugo González podría alargar su protagonismo. Por lo pronto se ha ganado a su entrenador, un Joe Mazzulla que le pide que tenga cuidado y trate de aprender a defender sin faltas, ya que su concurso es muy importante en estos momentos en un equipo que está con un balance positivo de 17-11 como una de las mejores franquicias en la Conferencia Este.