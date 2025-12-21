Fiesta española en la NBA: Santi Aldama revienta su récord anotador y Hugo González lidera a los Celtics

El jugador de Memphis Grizzlies logró la mejor marca de su carrera al irse hasta los 37 puntos, mientras que el base novato de los verdes tuvo el mejor +/- del equipo en la visita a los Toronto Raptors

Espectacular la última noche NBA que nos han regalado Santi Aldama y Hugo González. Decididos a darle sabor patrio a la competición estadounidense, ambos han brillado como nunca con sus respectivos equipos, Memphis Grizzlies y Boston Celtics, como señalarse como piezas esenciales de ambos proyectos.

Comenzando por Tennessee, Santi Aldama ha conseguido la mejor marca de su carrera al marcharse hasta los 37 puntos. Ha sido una actuación histórica, una que pese a no servir par sumar el triunfo ante Washington Wizards –el resultado fue de 122-130–, sí que le coloca entre los mejores de la historia del baloncesto español, ya que ha igualado la tercera mejor marca de un jugador del país, la cual estaba en poder de Ricky Rubio con esos mismos 37 tantos. En lo más alto de esta tabla se encuentra Pau Gasol con 46 puntos, mientras que Marc Gasol se queda en segundo lugar con 42.

Santi Aldama reclama su sitio

Volviendo al canario, lo más increíble es que ha logrado tal hazaña partiendo desde el banquillo. Asentado como sexto hombre en Memphis –sí, la tierra que vivió el asesinato de Martin Luther King–, Aldama no ceja en su empeño de ser cada vez más protagonista y anoche, dado su excelso nivel, fue recompensado con hasta 36 minutos en pista en los que acertó 15 de sus 23 tiros y añadió a la mezcla 10 rebotes, 2 asistencias, 1 robo y 1 tapón.

Más allá de ser un logro a título personal, este despliegue de cualidades hace que Aldama llame a la puerta de otros equipos. No se trata de pedir el traspaso o de pensar que no tendrá un largo recorrido en los Grizzlies, sino de labrarse un estatus que le haga apetecible para cualquier comprador. Por cierto, recordemos que está en el primer año de la renovación que firmó en verano con los de Tennessee por 3 años y 54,5 millones de dólares.

Hugo González, el corazón de los Celtics

No exageramos. Si hace 24 horas era su compañero Derrick White el que refrendaba que el novato de Boston nunca ahorra un solo gramo de sudor en pista, ahora nos encontramos con que ha dado una nueva cátedra de pundonor e intensidad en Toronto, donde no solo ha logrado el primer doble-doble de su carrera NBA con 10 puntos y 10 rebotes, sino que ha logrado el mejor +/- del equipo con +37.

Es una estadística que no se puede tomar a la ligera. Básicamente explica que con él en pista los Celtics son mejores –anoche ganaron fácilmente a los Raptors por 96-112– y justo eso puede hacer que cada vez tenga más espacio en la rotación de Joe Mazzulla. En Canadá, 28 minutos partiendo desde el banquillo.