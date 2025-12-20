Hugo González echa la puerta abajo en los Boston Celtics y Joe Mazzulla le recompensa

El joven español mantiene la línea ascendente en su año de novato hasta el punto de ser clave esta pasada madrugada en el triunfo contra Miami Heat

No ha llegado a la NBA con el hype de otros, pero no por ello va a tener peor carrera. Hugo González está haciendo bueno el dicho de 'te ganarás el pan con el sudor de tu frente', uno que encaja a la perfección con la cultura de los Boston Celtics y que ha convencido a su entrenador, Joe Mazzulla, de que debe tener un sitio relevante en la rotación, tal y como ocurrió anoche ante los Miami Heat.

Con el siempre caliente TD Garden como escenario, el joven español dio una nueva muestra de lo mucho que puede aportar al equipo durante los 29 minutos que estuvo en pista saliendo desde el banquillo. Fiel a su gen competitivo, mordió en cada jugada para finalizar con la que es hasta ahora su mejor actuación en su año de novato, y es que se fue hasta los 10 puntos, 8 rebotes, 2 robos y 2 tapones.

Halagos de Derrick White

Sus números están ahí, pero lo que ha enamorado a vestuario y grada es su carácter. Lejos de saltar a la cancha con dudas o no queriendo 'molestar', el madrileño ha hecho de su presencia sobre el parqué gasolina para sus compañeros. Exacto, no entiende de dejarse llevar o simplemente hacer algún tiro y de vuelta a la silla, sino que cuando está en cancha convierte cada jugada en la última en una oportunidad para seguir arañando minutos en un inicio de carrera en Estados Unidos que no podría ir mejor. He aquí cómo se las gastó ante los de Florida.

En un encuentro que los Celtics terminaron ganando por 129-116, el mejor fue sin duda Derrick White con hasta 33 puntos; sin embargo, el impacto de Hugo es tal que cuando el escolta se puso ante los medios le preguntaron justo por la actuación del español. Pues bien, refrenda lo que todos vieron, que a energía no le gana nadie. En Las Vegas Summer League vi lo que todos decían de él: que nunca para. Eso es lo que esperaba cuando llegó y se ha cumplido. Desde el primer día, literalmente, compite a un alto nivel, jugando con intensidad. Obviamente, comete algunos errores, pero nunca hay que cuestionar su esfuerzo. Esta noche, en cierta manera, cambió el partido con su energía y esfuerzo", sentencia.

El gran debe de Hugo González... ¿superado?

Por físico, inteligencia, determinación... Por todo ello se esperaba que Hugo González lo hiciese bien en la NBA, pero no pocos apuntaron que existía una gran duda con su lanzamiento exterior, entendiendo que este le podría cerrar la puerta a estar varias campañas en la competición estadounidense. Es cierto que la muestra aún es pequeña, ya que van solo 22 partidos, pero por ahora parece haber dado un gran paso en la dirección correcta al marcharse a un 48 por ciento desde más allá del arco. Se le puede pedir más, como a todos, pero está jugando incluso por encima de las expectativas.