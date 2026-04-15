Sorpresón en Phoenix, rival para los Spurs y adiós de los Heat a la temporada

Los Blazers se meten en play off y obligan a los Suns a ganar un partido más para estar en la pelea; los Hornets se dan una última oportunidad

Las eliminatorias de la NBA han empezado con una gran sorpresa y un partidazo, que se ha decidido por un punto, y ha dejado a los Miami Heat fuera de los 'play offs' a las primeas de cambio.

La sorpresa llegó en Phoenix, donde los Suns, favoritos frente a los Portland Trail Blazers, sucumbieron ante el conjunto de Oregón 110-114, por lo que será los Blazers los rivales de los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama en los 'play offs'.

Ni siquiera el gran partido de Jalen Green (35 puntos, 14 de 29 en tiro) les sirvió. O el buen inicio de un Devin Booker (22 puntos, 7 de 17 en tiro) que no tuvo su día en el tiro. entre ambos anotaron 22 de los 33 primeros puntos de su equipo, que lideró el marcador con comodidad en el primer cuarto.

Los de Portland le dieron la vuelta en el segundo de la mano de un gran Deni Avdija, que cuajó un partido increíble, se quedó a las puertas del triple doble y lideró a los suyos hacia el triunfo.

El jugador serbo-israelí anotó 26 puntos en la primera parte y se fue, al final del partido, a los 41 puntos (15 de 22 en tiro) 12 asistencias y 7 rebotes.

Pese a todo, el partido estuvo equilibrado en todo momento, con ventajas mínimas para ambos y, de hecho, se llegó con ventaja de los Suns a 8 segundos del final. Avdija adelantó a los suyos con un 2+1 y Grant cerró el partido con un mate sobre la bocina.

Charlotte Hornets despide a Miami Heat

Sí ganó el equipo local en Charlotte, pero por un punto (127-126) y tras una prórroga, mandando a casa definitivamente al equipo más experto en los 'play-In', unos Heat que han dado más de una sorpresa en estas eliminatorias a un solo partido en los años anteriores.

LaMelo Ball fue el motor de los Hornets con 30 puntos (12 de 31 en tiro y 10 asistencias) y Michal Bridges dominó bajo los aros y acabó con 28 puntos, 9 rebotes y 3 tapones. Entre los dos pudieron con unos Heat que echaron mucho en falta a un Dan Adebayo que sólo pudo estar 11 minutos en pista. Brandon Miller (23 puntos, 9 de 17 en tiro) y Coby White (19 puntos, 7 de 15 en tiro) completaron el cuarteto que dio alas a los de Chaerlotte.

Ball, con 17 puntos, en la primera parte contuvo el alto acierto en el tiro -casi un 60%- de los Heat, que pese a todo, se fueron mandando de dos al descanso. La reacción de los Honerts no se hizo esperar y entraron en el último periodo con seis puntos de ventaja (89-83).

Ahí aparecieron David Mitchell (28 puntos, 12 de 24 en tiro) y Andrew Wiggins (27 puntos, 10 de 18 en tiro) para darle la vuelta al partido (95-102), pero las canastas de Brandon Miller y Coby White llevar el partido a la prórroga.

Con la tensión a flor de piel, no en vano, el que perdiera caería eliminado, se jugó la prórroga, en la que ambos equipos llegaron igualados a 114 a 18 segundos del final. Los Heat tuvieron la oportunidad de ganar, pero Tyler Herro falló el último tiro.