Los Warriors se mueven: reunión con Steve Kerr y firme interés en el fichaje de LeBron James

La franquicia de San Francisco, aún con la incógnita respecto a la recuperación del lesionado Jimmy Butler, quiere 'regalar' a Stephen Curry la posibilidad de poder competir por lo máximo en la temporada 2026-27

Golden State Warriors aún debe disputar al menos un partido de play-in antes de dar por cerrada la presente campaña, pero no por ello han echado el freno de cara a que el futuro sea más amable con ellos. Sabedores de que la 2025-26 está finiquitada a falta de ponerle fecha, ahora toca rearmarse pensando en 'regalar' a Stephen Curry una oportunidad real de competir por lo máximo. ¿Y cuáles son los pilares para ello? Concretar la renovación de Steve Kerr y encontrar una estrella que acompañe al genio de los californianos; y sí, en esa mezcla aparece un LeBron James que apunta a abandonar Los Angeles Lakers.

Según informa Jake Fischer de The Stein Line, lejos de bajar los brazos tras la decepción del actual curso, los de San Francisco apuestan por redoblar la apuesta que ya hicieron hace poco más de un año con Jimmy Butler para traer un All-NBA en verano. ¿Y quiénes suenan con fuerza? LeBron James, Giannis Antetokounmpo y Kawhi Leonard.

Por extraño que parezca dado el nivel de los nombrados, lo cierto es que todos están (o apuntan a estar) a tiro. Empezando por El Rey, tenemos que en junio acaba contrato y a día de hoy todo hace indicar que cambiará de equipo. Se ha hablado de los Cleveland Cavaliers como destino más probable, pero el propio LeBron nunca ha escondido que le gustaría jugar con Curry antes de terminar sus carrera. Pues bien, es ahora o nunca; tanto es así que otro periodista como Marc Stein recalcó hace semanas que la reunión de ambas súper estrellas "tiene fundamento".

LeBron James, Giannis Antetokounmpo y Kawhi Leonard, situaciones dispares

Con Giannis Antetokounmpo y Kawhi Leonard hablamos de apuestas más ambiciosas. Siendo más jóvenes que James, y por tanto con un mayor recorrido por delante en el baloncesto profesional, ambos podrían estar a tiro, si bien el griego sería siempre a través de un traspaso, mientras que Leonard podría arribar como agente libre.

Empezando por el griego de los Milwaukee Bucks, este ya pudo salir en febrero, pero la organización de Wisconsin optó finalmente por rechazar todas las ofertas –incluida la de Warriors– para esperar una mejor oferta de cara a verano. Ese será el momento en el que deberán poner toda la carne en el asador... si es que antes no se han hecho con Kawhi Leonard. Aunque este tiene contrato con los Clippers hasta 2027, el escándalo de su fichaje por el equipo y el pago a través de una supuesta empresa tapadera (Aspiration) puede hacer que quede libre en los próximos meses.

Steve Kerr, una renovación a debate

Tal cual suena. Si bien desde hace más de una década no se entiende a los Warriors sin el otrora compañero de Michael Jordan en los Chicago Bulls, ahora todo está en stand by a la espera de que termine la temporada del equipo y el head coach se siente con la franquicia. Parece que será un mero trámite, pero por ahora se desconoce que pedirá Kerr y si la gerencia se lo dará. Quien no duda sobre su continuidad es un Draymond Green que le apoya con estas palabras.

"A menudo en esta liga todos miran hacia otro lado pensando que la hierba es más verde. Luego, cuando llegan a ese punto, se dan cuenta de que todo el césped está seco y muerto. No hay sistema de riego y el sol les da de lleno. Entonces, todos miran atrás y dicen: ‘¡Qué desastre!’. Y así comienza ese ciclo de contratar a cuatro entrenadores en cuatro años… Los Warriors ya pasaron por ese ciclo y nadie quiere volver. Mientras Steve Kerr quiera entrenar a este equipo, no van a encontrar a un entrenador mejor, así que eso no me preocupa ni a mí ni a nadie en esta organización", comenta.

Stephen Curry, en el centro de todo

Pese a que el equipo ganó el anillo de 2022, lo cierto es que los siguientes cursos han sido un auténtico declive que solo frenó en parte la presencia de un Jimmy Butler que tuvo que decir adiós a la presente temporada por una grave lesión. Ahora el plan no es otro que hacer del posible último año de Stephen Curry –acaba contrato en junio de 2027– uno de ventana al anillo. El base, quien ya ha ganado el campeonato en cuatro ocasiones, sigue demostrando estar al nivel de los mejores y que, por tanto, merece que el equipo lo ponga todo en el mercado para rodearle como debe. Claro que eso ya lo han intentado en otras ocasiones sin suerte... ¿Lo conseguirán ahora?