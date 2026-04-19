Los Lakers y los Knicks se llevan el primer asalto liderados por LeBron James y Jalen Brunson

El cuadro angelino se impuso en el primer asalto de los 'play off' frente a unos Houston Rockets muy castigados por la ausencia de Kevin Durant

Los Angeles Lakers sacaron su orgullo este sábado en el primer asalto de los 'playoff' al sellar un marcador de 107-98 frente a unos Houston Rockets mermados por la ausencia de Kevin Durant, logrando salir adelante, sorpresivamente, pese a las sensibles bajas de Luka Doncic y Austin Reaves sobre el parqué.

Y a falta de tantas figuras, la estrella volvió a ser LeBron James (19 puntos, 9 de 15 en tiro y 13 asistencias), quien asumió con total determinación la responsabilidad de liderar al grupo, dirigiendo cada jugada con la precisión necesaria para mantener la competitividad del equipo.

El recién fichado Luke Kennard también fue fundamental en las filas angelinas para aventajar al rival, al aportar 11 puntos en el primer periodo y 27 en el cómputo total, situándose como el máximo anotador del encuentro (9 de 13 en tiro).

Durante el segundo periodo, los Lakers mantuvieron la intensidad y desplegó su mejor versión sobre la pista, comandados nuevamente por James, llegando a posicionarse por encima de los 10 puntos sobre el rival casi al final. Pese a las dificultades ofensivas que limitaron a los Rockets a un 20 % de acierto en tiros de campo, el equipo logró redoblar su intensidad en los instantes finales para alcanzar el descanso con un marcador sumamente ajustado de 50-48.

Aunque su acierto en los tiros de campo disminuyó ligeramente, el equipo local fortaleció su bloque defensivo, logrando así afrontar el último periodo con una ventaja de nueve puntos (75-66). Dos triples seguidos en el cuarto periodo por parte de Rui y Kennard y otro posterior de James pusieron a la grada de Los Ángeles en pie al ver cómo los puntos ampliaban la ventaja y consolidaban el dominio absoluto de su equipo durante este último periodo.

Knicks 113-102 Hawks

Los New York Knicks vencieron este sábado por 113-102 a los Atlanta Hawks en el Madison Square Garden en su estreno en la serie de 'playoffs' de la NBA gracias a la actuación de Jalen Brunson, que aportó 28 puntos.

De la mano de Brunson y Towns, los Knicks empezaron con buen pie su camino en busca de un anillo que se les resiste desde 1973, hace más de 50 años. El encuentro respondió a las expectativas de dos equipos en forma y en su mejor momento de los últimos años. En los primeros minutos, tanto los Knicks como los Hawks estuvieron muy acertados en cada jugada, colocándose ambos varias veces por delante en el marcador.

Aunque ya desde el inicio, Jalen Brunson brilló con luz propia. El '11' de Nueva York se apuntó 12 de los primeros 14 puntos de su equipo y, tras ocho minutos de encuentro, la estrella de los Knicks ya llevaba 15 puntos, 6 de 6 tiros de campo -3 de ellos triples-, un robo y un rebote.

Tras el descanso, los Knicks no volvieron a ceder en ningún momento su ventaja en el marcador y se fueron imponiendo poco a poco ante unos Hawks a los que les costó igualar la intensidad y el acierto del conjunto neoyorquino en la segunda parte, con un Karl-Anthony Towns ya en su nivel habitual que ayudó a que los Knicks llegaran a liderar de 19 puntos.

Por detrás de Brunson y Towns, OG Anunoby fue el tercer máximo anotador con 19 puntos, además de agarrar 8 rebotes. Mikal Bridges aportó 11 puntos y Josh Hart fue el único jugador que firmó un doble-doble, con 11 puntos y 14 rebotes.

Por parte de los Hawks, CJ McCollum aportó 26 puntos, Jalen Johnson sumó otros 23 y Onyeka Okongwu (19) y Nickeil Alexander-Walker (17) también registraron dobles dígitos.