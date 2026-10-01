Reconocimiento al periodista de ESTADIO Deportivo Juan José Ponce en los 'Premios Blázquez'

La entidad nervionense otorga el segundo premio de sus tradicionales galardones, que cumplen este año su XVII Edición, al joven colaborador de esta casa por un doble reportaje sobre Remedios, una aficionada sevillista con Alzheimer cuyo sueño era poder conocer a su ídolo, Kanouté

El Sevilla FC, a través de los 'Premios Blázquez', reconocimientos concedidos a distintas obras periodísticas, ha galardonado con el segundo premio al reportaje sobre la sevillista Remedios de ESTADIO Deportivo, realizado por el compañero Juan José Ponce Uncala, que pudo captar la emoción de esta aficionada nervionense que, en este caso, sufre de Alzheimer. A través de las redes sociales, se pudo desvelar el sueño que tenía Remedios, y ése era el de poder conocer a la leyenda sevillista Frédéric Kanouté. Es por ello por lo que este medio se desplazó a su casa para poder estar más de cerca a la verdadera protagonista de la historia, que nos acogió a las mil maravillas en su hogar, ubicado muy cerca del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Tras esa primera visita, y pasadas unas semanas, se pudo volver a su casa. En esta ocasión, la premisa era otra, ya que la leyenda maliense había visto el vídeo y quiso lanzarle un bonito mensaje a Remedios. En el mismo, alababa su forma de hablar acerca de las buenas personas y se emplazaban a una futura visita. Una inesperada sorpresa que provocó una entrañable reacción, deseando ella que pudiese ocurrir ese momento. Así fue como se pudo dar visibilidad a una de las historias que muestran la importancia que este deporte tiene en aspectos sociales, y más en una persona cuya ilusión era poder recibir el cariño de alguien de quién todavía seguía teniendo un recuerdo.

Este reportaje, a modo de dedicatoria, también va para todos aquellos afectados y familiares de esta dura enfermedad que es el Alzheimer. El borrar los recuerdos de toda una vida, sumándose a los problemas que supone para los afectados, es un trance duro por el que pasan miles de persona en nuestro país; y más en el mundo entero. Todo ello con una confianza futura, y es que se pueda avanzar en la investigación para poder paliar los efectos de la misma.

Los otros premiados en la próxima edición de los Blázquez

El primer premio de esta edición ha ido a parar al espacio televisivo 'El Legado' de Canal Sur TV. En concreto, por su programa del pasado 11 de enero, en el que se repasa la trayectoria humana y profesional de Antonio Puerta, rememorando desde sus inicios en el fútbol, el histórico gol ante el Schalke 04 que cambió la historia del club, hasta el impacto médico, global y social de su fallecimiento.

En cuanto al premio Ruesga Bono, la fotografía elegida responde al tifo mostrado en los prolegómenos del partido Sevilla FC-RCD Espanyol, disputado el pasado 9 de mayo. Con el mensaje 'Ni retirada, ni rendición', realza la importancia de la afición sevillista en el tramo final de la pasada campaña para acabar consiguiendo la permanencia en Primera división. La autora de la instantánea es María de los Ángeles Mendoza Araujo, una joven fotoperiodista, graduada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Sevilla.

El 'Premio Especial SFC José Antonio Blázquez' es para ElDesmarque, medio audiovisual que cumple 20 años desde su fundación. El Sevilla FC también ha acordado otorgar menciones especiales a los periodistas y fotoperiodistas sevillanos que han cubierto 'in situ' el pasado Mundial, en el que la selección española obtuvo su segunda estrella. Son los casos de José Manuel Oliva (COPE), David Martínez (RTVE), Silvia Verde (RNE), Alejandro Ruesga (El País) y Miguel Ángel Morenatti (Diario AS). El acto se celebrará el próximo 11 de noviembre en el antepalco del Ramón Sánchez-Pizjuán.