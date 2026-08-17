Patrick Berg, otro nombre para la 'sala de máquinas': cerca de cerrar a Kochorashvili, pregunta por el noruego

Mientras José Ignacio Navarro ultima el fichaje del mediocentro georgiano, que podría llegar, incluso, traspasado, desvelan el seguimiento al capitán del Bodo/Glimt, de 28 años, con dos más de contrato con los amarillos y toda una leyenda en la capital de Nordland

El Sevilla FC busca mediocentros para completar una de las líneas más afectadas este verano por la 'operación salida'. Llegó Jon Guridi, que puede ejercer de mediapunta también y que debutó con gol en partido oficial como blanquirrojo, pero se marcharon Batista Mendy, Nemanja Gudelj, Dibril Sow y Joan Jordán, por lo que el desequilibrio es evidente pese a que siguen Lucien Agoumé y un Manu Bueno que ha dado un paso al frente, más la promoción a los 18 años de Nico Guillén. La idea, por tanto, es que, si salen las cuentas, lleguen de aquí al próximo lunes 31 de agosto dos efectivos para la 'sala de máquinas'.

Kochorashvili, a la espera de permiso para viajar a Sevilla esta misma semana

Uno de ellos será, salvo giro mayúsculo de los acontecimientos, Giorgi Kochoraskvili, con el que José Ignacio Navarro tiene todo acordado desde hace semanas. El georgiano paró su desembarco en el Getafe CF y prioriza la vía nervionense. Desde Portugal refieren una entente cercana con el Sporting CP, que podría, incluso, salirse con la suya, pues lo retiene hasta conseguir un traspaso que cubra los 5,5 millones de euros que le costó sacarlo del Levante UD. En principio, el Sevilla FC prefiere la cesión con opción de compra, pero la gestión se desbloqueará seguramente con una fórmula intermedia, completando con variables la cantidad requerida.

Berg, un jugador de briega pero no exento de pegada

Desde Noruega, el periódico 'Sporten' encarta a Patrick Berg, pivote de 28 años y 1,78 que tiene aún dos más de contrato con el Bodo/Glimt, club en el que se formó y del que es leyenda de tercera generación (hijo de Örjan Berg, sobrino de Arild y Runar Berg y nieto de Harald Berg). Pese a jugar en el eje de la medular (también en la selección nórdica, con 49 partidos a sus espaldas), el capitán de los amarillos tiene bastante llegada. De hecho, lleva tres goles y tres asistencias en 22 partidos oficiales este curso (47+54 en 356 en total).

De momento, no hay oferta por este futbolista, que sigue según la fuente original "en fase de seguimiento y evaluación", aunque cuenta con un valor de mercado, según la web especializada 'Transfermarkt', de 12 millones de euros y cuya única experiencia fuera de Escandinavia fue en el Racing de Lens francés, que lo fichó por 4,5 millones de euros en el mercado invernal de la 21/22 y, tras 19 encuentros allí y una evidente falta de adaptación, lo revendió el verano siguiente al 'Superlaget' por un poco menos.

Ofrecido por el mismo agente de Akor Adams y Ejuke

Está asesorado Patrick Berg por Players Management Group, la agencia propiedad de Atta Aneke, un representante noruego de ascendencia nigeriana acostumbrado a importar hacia las Ligas nórdicas talento africano como puerta de entrada para desarrollar luego sus carreras en Europa. Lo hizo con el ex bético Nosa Igiebor (de los Warri Wolves al Lillestrom), con el ahora sevillista Chidera Ejuke (del Gombe United al Valerenga) y también con el mayor traspaso del verano nervionense, Akor Adams (de la Jamba Football Academy al Sogndal y el Lillestrom). No es muy recambolesco deducir de dónde ha llegado el ofrecimiento del de Bodo.