El problema del Sevilla en la posible venta de Agoumé

El francés es uno de los futbolistas de la plantilla con mayor cartel y el primero en valor de mercado junto a Akor Adams, pero el desembolso en su fichaje fue importante, de ahí que la plusvalía que se pudiera obtener no sería tan importante como con el delantero nigeriano o Rubén Vargas

El Sevilla FC ha arrancado fuerte el mercado, con hasta tres fichajes ya confirmados, todos ellos a coste cero. Pero, a día de hoy, Jon Guridi, Juan Iglesias y Arouna Sangante no pueden ser inscritos, como reconoció el aún presidente, José María del Nido Carrasco, en la presentación de José Ignacio Navarro como director deportivo. Ya el pasado verano hubo muchos problemas al respecto y la solución para que Luis García Plaza pueda contar con los nuevos refuerzos cuando arranque LaLiga pasa por abrir espacio en el estrechísimo margen salarial nervionense.

Para ello hay dos vías principales, a la espera de que pudiera llegar a tiempo una ampliación de capital. De un lado, desprenderse de los salarios más altos, para lo cual se negociará con Nianzou, Marcao y Joan Jordán, sin olvidar la incierta situación de Rafa Mir tras su condena. Y por otro, las necesarias ventas de cada verano. No hay ningún jugador del plantel intransferible. Se escuchan propuestas por todos aquellos susceptibles de dejar una importante ganancia en las arcas, aunque obviamente tampoco se trata de malvender. Además, no hay que olvidar el peso que tienen las amortizaciones pendientes de los fichajes realizados en su día, de lo que dependen en gran medida las tan buscadas plusvalías.

La diferencia entre Akor Adams y Agoumé

Así, el Sevilla FC mueve a jugadores como Akor Adams, cuyo gran final de temporada, en la que acabó con 10 goles, le ha servido para disparar su valor hasta los 15 millones de euros, según la web especializada Transfermarkt. El nigeriano es el jugador más cotizado del plantel junto a Lucen Agoumé. Pero hay una diferencia clave a la hora de sacar a ambos al mercado: el coste de su traspaso.

Mientras que por el ariete africano se pagaron 5,5 millones de euros al Montepellier, firmándole un contrato por cuatro temporadas y media, en el caso del mediocentro francés, dos años más joven (24), fue firmado en 2024 procedente del Inter de Milan por 4 millones después de media campaña como cedido. Pero en aquel primero movimiento, el club nervionense solo compró el 50% de su pase, optando el pasado verano por adquirir otro 40%, para dejar el restante 10% en manos del conjunto italiano, por otros 4 millones, por lo que el montante global se eleva a 8.

La apuesta fue sin duda importante, confiando en la revalorización del que fuese internacional sub 21 galo de cara a una futura venta. Pero aunque su teórica tasación ha crecido hasta en 9 millones en estas dos últimas temporadas, su rendimiento en la 25/26 no anima a que aparezcan grandes ofertas y la posibilidad de generar una importante plusvalía no se antoja tan sencilla, pues además no hay que olvidar que el Inter se llevaría su trozo del pastel.

Los números de Agoumé en la 25/26

En una campaña tremendamente complicada a nivel conectivo, Agoumé ha contado con la confianza tanto de Matías Almeyda como de García Plaza. En total ha participado en 36 encuentros, 34 de ellos en LaLiga, y ha estado 2.805 minutos sobre el césped, lo que le convierte en el jugador de campo más utilizado y el segundo en el ranking general, solo por detrás del meta Vlachodimos. Además, ha firmado un gol y cuatro asistencias, pero la irregularidad en su juego ha sido la tónica dominante y no se puede decir que haya estado precisamente brillante.

Rubén Vargas y los canteranos, otras vías de negocio más lucrativas

Pese a todo, es uno de los futbolistas con mayor cartel de la plantilla. Ya el pasado mercado de enero hubo interés real por parte de varios clubes europeos, pero nada se llegó a concretar. Incluso hace un año fue vinculado con el Manchester United y se apuntó el seguimiento de otros clubes de la Premier League. Por ello, vuelve a ser una de las bazas sevillistas para hacer caja este verano, aunque previsiblemente la plusvalía también sería mayor con otro potencial vendible como Rubén Vargas, quien llegó por 2,45 millones del Ausburgo y su teórico valor es de 12.

El beneficio con el internacional suizo, a priori, sería mayor que con Agoumé. Junto a ellos y al citado Akor Adams, el resto de futbolistas con mayor valor del equipo son los canteranos Kike Salas (14 millones), Carmona (12), Juanlu y Oso (10), que dejarían una plusvalía íntegra. En cambio, el negocio con el francés no sería tan lucrativo en principio.