Problema serio para Carmona en el Sevilla: de intocable el curso pasado a olvidado por García Plaza

Indiscutible también con el madrileño el curso pasado, el visueño ha sufrido una caída en picado en el presente proyecto, sin sitio y lastrado por un fallo grosero que también ha pesado

Carmona ha tenido muy pocos minutos en lo que va de curso.IMAGO

La profunda remodelación de la plantilla realizada este verano, culminada con los tres fichajes de última hora, ha provocado que la situación de determinados futbolistas que han permanecido en el vestuario haya sufrido un cambio significativo en cuanto a protagonismo

En ESTADIO Deportivo ya se reseñó que la llegada sobre la bocina de Fofana había provocado daños colaterales por la desaparición de los planes del técnico de Peque y también de Manu Bueno, aunque sin duda el giro más radical con respecto al curso pasado ha sido sufrido por José Ángel Carmona.

Carmona fue intocable el curso pasado, también con García Plaza

No en vano, terminó el curso pasado como el tercer futbolista de la plantilla con más minutos, el segundo de campo, con un total de 2.719 minutos repartidos en 38 partidos, solo por detrás de Vlachodimos y de Agoumé.

Así, fue un fijo para Almeyda como lateral derecho -también lo utilizó de central y de carrilero zurdo-, y se mantuvo como un fijo a la llegada de García Plaza, pues partió de inicio en siete de los ocho partidos que estuvo disponible en la recta final del campeonato.

Juan Iglesias le ha condenado al ostracismo

El técnico madrileño confió en él pese a la presencia de Juanlu Sánchez, pero la llegada este verano de Juan Iglesias como agente libre le ha cerrado por completo las puertas del once, pues tampoco es considerado como una opción real para el eje de la zaga a menos que se produjeran numerosas bajas.

De ese modo, el visueño solo ha disputado 63 minutos en lo que va de curso repartidos en tres partidos, y se quedó sin pisar el césped contra Rayo, Atlético, Valencia y Deportivo, no siendo titular en ningún choque.

No ayudó en absoluto a su rol en el plantel el fallo de marcaje en el gol que supuso el empate del Espanyol, que fue reprochado, sin nombrarle pero con severidad, por García Plaza al costar dos puntos en el alargue.

El tercer futbolista menos usado por García Plaza

Este pobre bagaje de minutos lo sitúa como el último defensa en la lista del madrileño, sin contar al todavía inédito Marcao por sus sempiternos problemas físicos, y el tercer futbolista de campo disponible con menos presencia en el terreno de juego, solo por delante de Alfon González, que arrancó lesionado, y Manu Bueno.

Juan Iglesias lo ha jugado absolutamente todo en el carril diestro y es pieza clave en el sistema de García Plaza, por lo que, salvo lesión o las rotaciones en la Copa del Rey, tiene casi imposible acceder a la titularidad.

La millonaria oferta rechazada por Carmona

Cabe recordar que hace dos veranos Carmona despertaba interés en el mercado internacional por su protagonismo en el Sevilla, hasta el punto de que el Nottingham Forest realizó una oferta de diez millones de euros por su fichaje. El Sevilla dio el visto bueno, pero el carrilero prefirió continuar en Nervión y la rechazó.

Lo cierto es que el curso anterior ganó la partida en la diestra, pero ahora la competencia firmada en el mercado le ha condenado a un preocupante segundo plano que supone un problema serio para José Ángel Carmona, acostumbrado a otro papel en las campañas pasadas.